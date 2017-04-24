Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hasar tespit çalışmaları kısmen tamamlandı

Manisa’da Cuma günü yaklaşık 1 saat arayla meydana gelen iki depremin ardından Selendi ilçesinde hasar tespiti çalışmaları sona erdi, Saruhanlı ilçesinde ise devam ediyor

Bu haber kez okundu.

Hasar tespit çalışmaları kısmen tamamlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde, geçen cuma günü meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde zarar gören yapıların ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Selendi ilçesinde depremden zarar gören konutların hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, Saruhanlı ilçesinde ise devam ettiği belirtildi.

Selendi ilçesinde 14 mahallenin depremden etkilendiği kaydedilen açıklamada, "28 adet ağır hasarlı konut, 3 adet ağır hasarlı ahır, 1 adet ağır hasarlı cami (Hacı Ahmetler Cami), 67 adet az hasarlı konut, 7 adet az hasarlı ahır ve 2 adet az hasarlı kamu binası (Karnıyarıklar Camii ve kullanılmayan Karnıyarıklar İlkokulu) tespit edilmiştir." bilgisi aktarıldı. 

Saruhanlı’da çalışmalar devam ediyor

Depremden etkilenen Saruhanlı'da ise hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede 6 ağır, 3 orta ve 30 kadar hafif hasarlı ev tespit edildi. Evlerinin hasarlı olduğunu bildiren yaklaşık 30 vatandaşın konutlarındaki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde depremde hasar gören Mütevelli İlkokulu eğitime, Mütevelli Camisi de ibadete kapatılmıştı. Manisa'da cuma günü 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekipleri, Selendi ve Saruhanlı'da evleri zarar gören vatandaşlar için 18 çadır kurmuştu. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Hasar Tespit çalışmaları Kısmen TamamlandıManisa’da Cuma Günü Yaklaşık 1 Saat Arayla Meydana Gelen Iki Depremin Ardından Selendi Ilçesinde Hasar Tespiti çalışmalarıSaruhanlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100