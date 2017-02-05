Hasta randevusunda whatsapp dönemi

Uygulamadan önce, saatler öncesinden hastaneye gitmek için yola çıkan ve hastanede sıranın kendisine gelmesi için uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, hastane yönetiminin faaliyete geçirdiği bu sistemle artık daha kolay ve kısa sürede sağlık hizmeti alma imkanına kavuştu. Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Cem Bülbüloğlu, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hastalara whatsapp mesajıyla randevu vermeye başladıklarını söyledi. Bu sayede hastanedeki yoğunluğun da önüne geçtiklerini vurgulayan Bülbüloğlu, sistemin hem doktora hem de hastaya ciddi manada kolaylık sağladığını ifade etti. AA