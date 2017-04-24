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Hastanenin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kepez Devlet Hastanesine kurulan 17,16 kilovatlık (kW) güneş panelleri ile elektrik üretilmeye başlandı

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Hastanenin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Devlet Hastanesi kazan dairesinin çatısına 17,16 kW kurulu gücünde 66 güneş paneli yerleştirildi. Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, güneşin sınırsız, yenilenebilir ve kolayla erişilebilen bir enerji kaynağı olduğunu kaydetti. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumda olduğunu, fakat bu potansiyelin yeterince kullanılmadığını ifade etti.

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