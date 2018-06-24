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Hatay'da şok iddia

Bazı sosyal medya platformlarında "Hatay'ın Defne ilçesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına oy kullandırılıyor" şeklindeki iddia gündeme bomba gibi düştü

24 Haziran 2018 Pazar 16:55
Hatay'da şok iddia

Bazı sosyal medya platformlarında "Hatay'ın Defne ilçesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına oy kullandırılıyor" şeklindeki iddia gündeme bomba gibi düştü. Hatay Valiliği, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Valilik açıklamasında, on gün önce Hatay İl Seçim Kurulu tarafından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde halen görev icra eden özel harekat polislerinin oy kullanmaları için Aşağıokçular İlkokulu'nun belirlendiği ifade edildi. Konuyla ilgili aynı tarihte Aşağıokçular Mahallesi'nin muhtarına da bilgi verildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi: "İl Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda özel harekat personeli Aşağıokçular İlkokuluna gelerek görev belgeleri ve seçmen kartlarını ibraz etmek suretiyle oylarını kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla sosyal medyada gündeme getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmıştır."
 

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Hatay
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