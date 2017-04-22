Hatay’da facia ucuz atlatıldı

Hatay’ın Antakya ilçesi Saraykent mahallesi Birkent Sitesi önünde araç kontrolünü kaybeden sürücü, yedekte bekletilen ve içerisinden akım geçmeyen elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği Ekrem Doğan isimli vatandaşın evinin balkonuna doğru yan yattı.

Kaza sonrasında araç sürücüsü yaralandı. Kaza sırasında balkonda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

TEDAŞ yetkililerinin kaza mahalline gelerek gerekli önlemleri almasının ardından direk, vinç yardımı kaldırıldı.

Polis ekiplerinden edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsünün neden olduğu kaza ile ilgili soruşturmanın başladığı belirtildi.

Vatandaşlar, vinç gelene kadar yan yatmış vaziyette her an yıkılacakmış gibi duran devrik direği korkulu gözlerle izledi. Direğin onarılmasının ardından cadde sakinleri de rahat bir nefes alırken, kabloların kopmaması ve direğin yola devrilmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Ev sahibi Ender D., direğin büyük bir gürültü ve sarsıntıyla balkona düştüğünü söyledi. Şans eseri kurtulduklarına inandıklarını kaydeden D., “Şehrin ortasından giden yüksek gerilim hattı yıl 2017 hala böyle bir zarara sebebiyet verebiliyor. Bizim için bu olaydaki en önemli şey aşağıda beyaz araba var, orada iki tane gencimizin sağ salim hayatta kalmış olması. Ayrıca eşimin salonda olması ve diğer komşularımın da aynı şekilde bu bölgede yer almaması. Ben dışarıdaydım. Eşim aradı ağlıyordu. Onu sakinleştirdim” dedi. İHA