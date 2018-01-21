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Havadan sonra Afrin'e kara harekatı başladı

Cumartesi günü Afrin'e hava harekâtı başlatan Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Afrin'e karadan girdi. Başbakan Binalı Yıldırım da harekâtın '4 safhada yapılacağını' ve sınırdan 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını ifade etti.

21 Ocak 2018 Pazar 14:35
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Havadan sonra Afrin'e kara harekatı başladı

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Cumartesi günü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği ve 'Afrin kantonu' olarak adlandırdığı bölgeye havadan başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, dün kara harekâtıyla perçinlendi.

TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, kara harekâtı kapsamında Afrin toprakları içinde yaklaşık 8 kilometre kat etti. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadığı kaydediliyor.

Bu arada Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birlikler de sınırdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye başladı. TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'na destek veren ÖSO'nun Afrinli komutanlarından Ebu Meryem, Afrin halkına sakin olma çağrısı yaparak, sivillerin hedef alınmayacağını yineledi.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi.

4 aşamalı plan

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda Afrin'e başlatılan kara harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, harekâtın '4 safhada yapılacağını' belirtti.

30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını ifade eden Yıldırım, Pazar günü saat 13.00 itibariyle askerimizin burnunun bile kanamadığını dile getirerek, "Mücadelemiz aynı zamanda DEAŞ terör örgütü ile. Terör örgütleri yurt içinde provokatif eylemler yapabilir. Esad rejimi ve Rusya ile irtibat halindeyiz. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor" dedi.

Kilis'e 6 roket attılar

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, şunları söyledi: "2014 yılından itibaren Suriye'nin kuzey batısındaki Afrin Bölgesi'nde PKK, PYD, YPG, KCK unsurları burayı kanton ilan ederek bölge halkı üzerinde sistematik bir baskıya başladı. Zorla gençleri askere almak da dahil vatandaşlarla orada yaşayan -ki nüfus dağılımına baktığımızda yüzde 55 Arap daha sonra Kürtler var, bir miktar da Türkmen var- Bunlara sistematik zulüm uygulayarak, onlara itaat edenleri koruyup, itaat etmeyenleri de bölgeden sürgüne göndermek şeklinde bir baskı, zulüm politikasını bugüne kadar sürdürdüler. Bu şekilde şehri terk edenlerin sayısının 300 bini aştığı tahmin ediliyor. Bunların büyük bir kısmı da Türkiye'ye geldi. Şu anda 700'ün üzerinde taciz oldu sınırlarımızda. Sınırın ötesinden 6 tane roket Kilis'e attılar. Allah'tan can kaybı yok, 2 vatandaşımız hafif yaralı. Arkasından topçularımız gereken karşılığı verdi ve hedefleri imha etti."

CHP'den destek

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'nı atılması gereken bir adım ve doğru bir harekat olarak tanımladı. Tezcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu harekatın diplomasiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Tezcan, "Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekata desteğimiz tamdır" dedi.

Genelkurmay'dan uluslararası hukuk vurgusu

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini kaydetti.

Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

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SuriyeEsadBinali YıldırımBaşbakanRusyaZeytin DalıCHPAfrin
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