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Havalimanlarında yolcu rekoru

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk dört ayında ağırlanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon 845 bin 581 artarak, 32 milyon 218 bin 911 kişi oldu

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:27
Havalimanlarında yolcu rekoru

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ilk dört ayında ağırlanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon 845 bin 581 artarak, 32 milyon 218 bin 911 kişi oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki iki havalimanında Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında gelen-giden yolcu ile icra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nı, bu yılın ilk 4 ayında iç hatlarda 6 milyon 291 bin 876, dış hatlarda 15 milyon 225 bin 546 olmak üzere 21 milyon 517 bin 422 yolcu kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise aynı dönemde gelen-giden yolcu sayısı 10 milyon 701 bin 489 oldu. Bu yolcuların 7 milyon 238 bin 92'si iç hatlardan, 3 milyon 463 bin 397'si dış hatlardan uçtu. Kentteki iki havalimanınında bu yıl misafir edilen yolcu sayısı 32 milyon 218 bin 911 kişi olarak kayıtlara geçti.

Anahtar Kelimeler:
HavalimanıRekor
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