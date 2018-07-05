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Havayolu yolcu sayısında artış

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Haziran ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:40
Havayolu yolcu sayısında artış

Buna göre, Haziranda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 1.4 artışla 79 bin 268, dış hatlarda yüzde 14.5 artışla 66 bin 244 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 16.8 artarak 42 bin 432'ye ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 9 artışla 187 bin 944'ü buldu.

Haziran ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 6.7 yükselerek 9 milyon 528 bin 556, dış hat yolcu trafiği yüzde 22.7 artışla 10 milyon 19 bin 908 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 artışla 19 milyon 567 bin 389 olarak gerçekleşti.
AA

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