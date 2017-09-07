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Havayolunda yolcu sayısı 127 milyonu geçti

Yılın 8 ayında direkt transit dahil toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 artışla 127 milyon 136 bin 893 olarak gerçekleşti

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Havayolunda yolcu sayısı 127 milyonu geçti
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta Türkiye genelinde havalimanlarının uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 8.3 artışla 90 bin 237, dış hatlarda ise yüzde 13.6 artışla 69 bin 548 oldu.

Üstgeçişler (overflight) dahil toplam uçak trafiği ise yüzde 10.1 artışla 200 bin 321 olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 6.1 artışla 10 milyon 605 bin 378, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 28.5 artışla 11 milyon 7 bin 981 olarak kaydedildi.

Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artışla 21 milyon 646 bin 682'ne yükseldi. HABER MERKEZİ
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