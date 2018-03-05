Haydar Baş: Ekonominin anahtarı benim elimde

YENİ MESAJ/TRABZON

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Meltem TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk oldu.

Programda ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Haydar Baş, "Türkiye'nin değil dünyanın ekonomi anahtarı bizim elimdedir. Bizim dışımızda kimse ekonomiyi çözemez. Şimdi Türkiye'de bunu bilenler beni kıskanıyor. Bazıları da benim geldiğim noktayı savaş yoluyla elde edeceklerini zannediyorlar" şeklinde konuştu.

Beni gizleyemezler

Konuşmasında 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaklaşık 4.5 saat süren bir Milli Ekonomi Modeli'ni anlattığı oturuma da dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Baş, "Benim modelim Rusya Parlamentosu Duma'da konuşulduktan sonra ben zannettim ki, beni döndüğümde 'yüzümüzü ak ettin' diye ayakta karşılayacaklar. Havaalanına geldim kimse yok. Eve geldik yine kimse yok. Ama dedim ya iktidarın, devlet başkanımızın bir sürü yayın organı var. Onlar gelir diye düşünüyordum. Bir tanesi gelmedi. Beni gizleyemezler. Bizi ona tanıtacaklar. Ne kadar sürer bu, onu ben bilemem" dedi.

Gayem İslam âleminin birliği

Programda, "Milli Ekonomi Modeli ile biz öyle bir sistem getireceğiz ki; senyoraj ve emisyonla birlikte dünyaya mührümüzü vuracağız" diyen Prof. Dr. Haydar Baş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz Çin'den daha güçlü olacağız. Senyoraj hakkını ben kullanacağım. Senyorajı önce etrafımızdaki devletlerle uygulamaya koyacağız. Aynı senyoraj ile biz halkımıza üretim yaptıracağız. Ona verdiğimiz para ile ticaret yaptıracağız. Yani benim paramla ile benim malım satılacak. Benim vatandaşlarım para kazanacak, benim komşularımın karnı doyacak, cebi para dolacak. Birlik, beraberlik, dirlik yaşanacak. Benim şahsi niyetim, gayretim bunadır, yani İslam âleminin bu zilletten kurtulmasıdır. Benim hedefim İslam âleminin birliğe, beraberliğe kavuşmasıdır."

Esad karşıtlığını nedeni ne?

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Özel Gündem programında Suriye gündemini de değerlendirdi. Türkiye'deki Beşar Esad karşıtlığının nedenini soran Prof. Dr. Haydar Baş şöyle konuştu: "Ben Esad'ı tanımam, bilmem. Onun hakkında ileri geri konuşuluyor. Bir Avrupa seyahatinde arkadaşlarımdan onun hakkında bilgi istedim. Gördüm ki Esad Filistin'in kaderi üzerinde en büyük etken. Onlara yiyecek, giyecek veriyor yani Filistinlilerin hamisi bu adam. Eğer bu adam olmaz ise Filistin de olmayacak. İsrail böyle bir iradeyi kabul eder mi? Elbette etmez. Peki, Esad'a Türkiye'nin sahip çıkması gerekir mi gerekmez mi? Gerekir. Niye sahip çıkmıyor bunun cevabını versinler. İsrail'i mi dinlediler, Filistin'e mi karşı çıktılar? Filistin Filistin diye mitingler yapmaları hep tiyatro muydu? İzah etsinler. Değilse bu Esad karşıtı olmak ne demek ben şahsen bunu anlamıyorum. Filistinlilere gidelim soralım: 'Bu Esad'dan razı mısınız, değil misiniz ve İsrail'den razı mısınız, değil misiniz' diye. Alacağımız cevap İsrail'den razı değiliz, Esad'dan razıyız olacaktır. O halde Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşları ve yöneticileri mademki Filistin'i savunuyor, o halde Filistin'i tutanların yanında yer alması lazım. Ben Esad'ı tanımam. Sen kalkıyorsun ‘bu adam olmayacak’ diyorsun. Neden olmayacak? O Alevi... İyi de bu adam Suriye'de Hanefi fıkhını uyguluyordu. Adam Hanefi fıkhını uyguluyor, kabul etmiyorsun; Filistin'i destekliyor kabul etmiyorsun. Sen neyi kabul ediyorsun onu söyle."