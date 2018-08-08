Haydar Baş'ın avukatından flaş açıklama!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı ve Yeni Mesaj Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Haydar Baş hakkında medyada yer alan 'çamur at, izi kalsın' türünden iddialara ilişkin Prof. Dr. Haydar Baş'ın avukatı Hakan Güler açıklamalarda bulundu.

Av. Güler, Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nda yer alan, dahası tüm medya organlarına da gönderilen açıklamada yapılan yayınların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Av. Hakan Güler'in açıklamaları şöyle:

Yapılan yayınlar haksız

• Müvekkil Prof. Dr. Haydar BAŞ ile ilgili bir kısım basın yayın organlarında yalan yanlış haberler yer almıştır. Müvekkilin kişilik haklarına saldırı teşkil eden, manevi bütünlüğüne zarar veren bu haksız yayınlar gerçeği yansıtmamaktadır. .

• Anayasanın 38. maddesine göre ‘Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.’ Halen devam eden ve henüz karara bağlanmamış olan bir dava nedeni ile sanki müvekkil suç işlemiş gibi, sadece şikâyetçinin iddialarına dayalı şekilde yayın yapılması Türk Ceza Kanunu 288. maddesinde düzenlenen ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu' oluşturmaktadır.

• Yargılamanın devam etmesine rağmen bir kısım basın organları bazı haksız ve gerçeklere aykırı iddiaları gündem etmişlerdir. Asılsız olan bu iddiaların açıklığa kavuşması için kamuoyunun bazı konularda aydınlatılmasına ihtiyaç vardır.

Aslında ne oldu?

• Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, takviye edici gıda üretimi, tanıtımı ve pazarlanması için kendisinden borç isteyen Mustafa Eraslan’a, yüklü miktarda borç vermiş ve bunun karşılığında senetler almıştır.

• Anılan senetlerin bir kısmı ödenmiş, bir kısmı vadesi geldiği halde ödenmemiştir. Ödemesi yapılmayan bu senetler için icra takibi başlatılmıştır. Bu takipte Mustafa Eraslan borcunu kabul etmiştir. Ancak borcu ödememek ve alacaklıdan mal kaçırmak maksadıyla üzerinde bulunan malvarlığını başkalarına devrettiği anlaşılınca, tasarrufun iptali davaları açılmış ve kaçırıldığı anlaşılan bu gayrimenkuller üzerine mahkeme ihtiyati tedbir koymuştur. Tam bu süreçte hukuk ve ticaret mahkemelerinde yürüyen süreci durdurmak ve konulan tedbirlerden kurtulmak adına savcılığa haksız şikâyette bulunmuştur.

Haydar Baş, FETÖ kumpaslarına maruz kaldı

• 20 yılı aşkın bir süredir, Türkiye’de FETÖ ile aralıksız mücadele eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde FETÖ ekibi tarafından takibe alınmış, dinlenmiş ve hakkında birçok işlem yapılmaya çalışılmıştır. Bu noktada Selam Tevhid başta olmak üzere birçok davada müşteki durumunda olan Prof. Dr. Haydar Baş; Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy, odatv gibi FETÖ'nün kumpaslarıyla ilgili Türk yargısının yaptığı tarafsız yargılamalarda Prof. Dr. Haydar Baş ile ilgili; "ilim adamı, Prof. Dr, siyasetçi" ifadeleri kullanılırken, medya organlarına bilinçli olarak servis edilen bu haberlerde "cemaat, cemaat lideri" ifadelerinin kullanılması kasıtlı ve şantajı devam ettirmeye yöneliktir.

Komplo kuruluyor

• Müvekkil aleyhine komplo kuranlar ve komploda yer alanlar bilmelidir ki; müvekkil ömrü boyunca hukuk dışına çıkmamıştır. Prof. Dr. Baş, dünyanın tanıdığı bir ilim ve fikir adamıdır. İsnat edilen fiilleri yapmasına ne inancı, ne dünya görüşü, ne de fikriyatı müsaittir. Prof. Dr. Haydar Baş, her tür bağnazlığa, hukuk dışılığa karşı çıkan, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda milli ve manevi kalkınma için çalışan örnek bir insandır.

• Müvekkil aleyhine yapılan her tür haksız yayını ve iddiayı reddediyor ve iftiracılara hukuk önünde hesap soracağımızı yüce Türk kamuoyuna ilan ediyoruz.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL