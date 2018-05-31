Haydar Baş sömürü düzenini bozdu

YENİ MESAJ/BURSA

Bursa'da düzenlenen 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresine Rusya'dan da bilim adamları katıldı. Katılımcılar arasında Rusya Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Andrey Manankov da yer aldı. Konuşmasına "Ben burada aynı zamanda Rusya Liberal Demokrat Parti'nin İktisat Komisyonu Başkanı Vladimir Lisiçkin'i temsil ediyorum.

Maalesef kendisi buraya gelemedi ve selamlarını gönderdi" diyerek başlayan Manankov, "Burada çocukları görmekten mutlu oldum. Bir söz var; eğer bir bir teoriyi 4 farklı yaşta insana anlatamıyorsan böyle bir teori kimseye lazım değildir. Prof. Dr. Haydar Baş'ın modeli gösterdi ki, o beşeriyete lazımdır çünkü onun modelini küçük bir çocuğa da anlatmak mümkündür" dedi.

Ekonomi hayattır

Sunumunu hazırlarken birçok ilmi terminolojiden istifade ettiğini ancak salondaki insanları gördüğünde ekonominin bir hayat olduğunu anladığını ifade eden Manankov, "O zaman düşündüm ki ilmi terminolojiyi oluşturanlar bunu insanları sömürmek için oluşturmuş" şeklinde konuştu. Konuşmasında "Çağdaş küresel ekonomik sistem, kendi gelişmesinin sonuna gelmiştir.

Onun bundan sonra gelişmesi mümkün değil" diyen Prof. Dr. Manankov şöyle devam etti: "Dünyanın finans sisteminin yeniden kurulmasına büyük ihtiyaç var. Paranın vaziyeti damar sisteminin vaziyeti gibidir. Yeni paranın oluşması için yeni bir değer oluşması gerekiyor. Bu çok ciddi bir problemdir ve bunun çözümü de kolay değildir.

Çözüme farklı noktalardan yaklaşmak lazım... Bir hareketle çözümü hazırlamak mümkün değil. Önceden hedef belirlenmelidir ve o hedefin dili belirlenmelidir ki plan başarılı olsun."

Menfaat gruplarına değil halklara hizmet eden model

Kapitalist ekonominin şimdiki problemli durumu hakkında dünyanın bilim adamlarının çözüm aradığını ifade eden Manankov, şunları söyledi: "Bu problemlerin nedeni nedir diye onlara sorsak verdikleri cevaplar yetersiz kalır. Bu problemin çözümünde en önemli model Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'dir. Bu model tüketimi teşvik etmektedir. Bilim dünyasında üç model hakkında konuşulur: Bunlar kapitalizm, sosyalizm ve bir de Haydar Baş'ın modelidir. Bu modelde gelirin adaletli dağılımı ve işsizliğin yok edilmesi yer alıyor. Buradaki amaç insanların yaşam kalitesini artırmaktır.

Tüm bu düşünceler Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde yer bulmaktadır. Prof. Dr. Haydar Baş'ın fikirleri pratik hayatta kendine karşılık buluyor ve bu model belli menfaat gruplarına değil halklara hizmet ediyor. Haydar Baş'ın Milli Para formülü sömürü oyunlarını bozdu."