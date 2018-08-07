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Haydar Baş'tan flaş cevap! 'Haberlerin tamamı yalan ve iftira'

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, bazı internet sitelerinde haber konusu edilen Mustafa Eraslan ile arasındaki hukuki ihtilafta adaletin mutlaka yerini bulacağına işaret ederek, "Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır" dedi

07 Ağustos 2018 Salı 16:55
Haydar Baş'tan flaş cevap! 'Haberlerin tamamı yalan ve iftira'

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, bazı gazetelerin internet siteleri ile ajansların bültenlerinde hakkında yer alan iddialara yazılı açıklama yaparak cevap verdi.

20 senelik siyasi ve akademik hayatı boyunca Türk Milletinin birliği, devletin bekası, Atatürk ilkelerinin ve inkılâplarının yaşatılması için çalıştığına işaret eden Prof. Dr. Baş, "Genel Başkanı olduğum Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu gayeler istikametinde program yapmadığı il ve ilçe kalmamıştır. Bu süreçte dava dosyaları 20 bin sayfaya ulaşan iftira ile dolu oyunlara alet edilmek istendik. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık" dedi.

Hukukun dışına çıkmayız

BTP Lideri Prof. Dr. Baş, 72 senelik ömründe bir adım bile hukukun dışına çıkmadığını vurgulayarak, "Hukukun dışına çıkmayız. Haber konusu edilen Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet mutlaka yerini bulacaktır. Ancak bazı mihraklar, tutanakları basına sızdırmanın suç olmasına rağmen karşılığını kendilerinin bildiği menfaatlerle bu suçu işlemeyi göze alarak bizlerin ifadelerini çarpıtarak basına yansıtmıştır" ifadelerini kullandı.

Tezgâh kurgulandı

Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmediklerini kaydeden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, "Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır."

Biz milletin gönlündeyiz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, açıklamasının son kısmında Türk halkına seslenerek, "Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimiz ile zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Devam eden yargı süreci esnasında tutanakları yayınlayan siteler için gerekli yargı süreci başlatılacaktır. Türk adaletine güvenimiz tamdır."

Son Güncelleme: 07.08.2018 18:58
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Türkiye PartisiBTPHaydar Baş
Yorumlar
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Bülent YILDIRIM 2018-08-07 17:03:57

Hayatimin en mutlu günü Sizi tanidigim gündür.Allah Sizi basimizdan eksik etmesin. Ömrünüze bereket versin. Isiniz rast gitsin insAllah..

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Kadir 2018-08-07 17:04:48

hocam bi̇z seni̇n her zaman yanindayiz. hayar baş ne di̇yorsa o...

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Cemal 2018-08-07 17:12:43

Kapitalist papaz maltusun usaklari camur atmaya devam ediyor. Catlasanizda patlasanizda bu gemi hedefine varacaktir.

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Sevgi arslan 2018-08-07 17:28:16

Sn.Genel Başkanımız Baş tacımız Haydar Hocam siz bizim herzaman gönlümüzdesiniz.Size yapılan iftiralar elbet yanlarına kalmayacaktır.Herzaman sonuna kadar sizinleyiz.

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Elif 2018-08-07 17:45:38

Sayın Prof.Dr.Bas ile ilgili o kadar çok güzel haber varken yine kendilerini belli edip yalan ve iftiralarla Haydar Baş beyi gözden düşürmeye çalışanlar elbet yaptıklarının yanlışlığını farkedecek ve özür dilemek zorunda kalacaklar

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Ersin 2018-08-07 17:50:11

Dinlerini imanlarını para ile satanlar ancak böyle tuzaklara başvururlar hukuk süreci devam ederken böyle bir durumun sosyal medyaya düşmesi bir oyunun içine çekilmesi yalnızca sizin suçlanmanız sizi zaten haklı çıkartır yıllardan beri sizinle uğraşanlar bilsinler ki güneş balçıkla sıvanmaz.

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Özgürhan 2018-08-07 18:31:25

Hocam Asla Gerçek Vatan Perver İnsanlar Bu Oyuna Kanmayacaktır. Bu Oyun Çok sürmeyecek ALLAH c.c Yardimcimiz Olsun.

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Yusuf sungur 2018-08-07 18:57:54

Prf. Dr. Haydar Baş Beyi hiç alakası olmadığı halde çeşitli şer odakları bazı olayların içinde göstermek için çıpınmışlarsada hiçbir sonuç alamadılar. Hocamızın herzaman yanındayız.

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