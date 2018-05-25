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HDP seçim çalışmalarını Edirne'den başlattı

HDP seçim çalışmalarını Edirne'de başlattı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Edirne'de seçim çalışmalarının başlangıcını yapmak üzere düzenledikleri basın açıklamasında, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde terör soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne'ye geldiklerini anlattı

25 Mayıs 2018 Cuma 17:54
HDP seçim çalışmalarını Edirne'den başlattı

HDP seçim çalışmalarını Edirne'de başlattı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Edirne'de seçim çalışmalarının başlangıcını yapmak üzere düzenledikleri basın açıklamasında, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde terör soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne'ye geldiklerini anlattı.

İzin olmadığı için görüşemedikleri Demirtaş'ın 6 milyon oy alan bir partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade eden Buldan, şunları söyledi: "Umarız Sayın Demirtaş bir an önce tahliye olur, umarız bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Ancak tahliye olmaması durumunda biz Sayın Demirtaş'ı Türkiye'nin her yerine götüreceğiz, resimlerini götüreceğiz, videolarını götüreceğiz, sesini taşıyacağız."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de Demirtaş'la ilgili Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını belirterek, "Anayasa Mahkemesine çağrı yapıyorum, bu başvuruyu rutin başvurular arasında kabul etmeyin, öncelikli olarak inceleyin." ifadelerini kullandı. AA

Anahtar Kelimeler:
HDPSeçim
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