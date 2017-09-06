Hedef Müslümansız Myanmar

Myanmar İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar'ın merkezi ile Arakan (Rakhine) ve Karen eyaletlerindeki 46'dan fazla kasaba ve köyde, 8 ay boyunca 350'den fazla kişiyle mülakat yaparak hazırladığı Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırıları ve insan hakları ihlallerini içeren 104 sayfalık rapor yayımladı.

Raporda, Myanmar'daki Müslümanlara yönelik zulümlerin, özellikle 2012'den bu yana artarak devam ettiği kaydedilerek, “Ülke çapında 'Müslümanlardan arındırılmış bölgeler' oluşturulmuş, Müslümanların ibadethaneleri kapatılmış ya da kullanılamaz hale getirilmiştir.” tespitine yer verildi. Myanmar'da "sözde sivil yönetim" döneminde de Müslümanlara zulmün devam ettiğine işaret edilen raporda, "Müslümanların büyük bölümüne kimlik kartları verilmiyor. Arakanlı Müslümanlara yönelik ordu eliyle yürütülen bir şiddet kampanyası var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, eski Devlet Başkanı Thein Sein döneminde dini ayrımcılık içeren 4 kanunun yürürlüğe girdiği ve Müslümanlara baskının kurumsallaştırılarak sürdüğü vurgulandı. Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Bangladeş durumdan rahatsız

Bangladeşli iki hükümet kaynağı, ülkeden kaçan Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek için Myanmar'ın sınıra mayın döşediğini ileri sürdü. Myanmar'dan konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Bangladeş sınır çevresine kara mayını döşenmesini resmi olarak protesto etmeye hazırlanıyor.

Myanmar, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanlar'ın geri dönmesini engellemek için bu yola başvurdu. Birleşmiş Milletler şu ana kadar 123 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor.

DIŞ HABERLER