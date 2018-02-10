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Helikopterimiz düştü: 2 şehit

Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterimiz düştü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Helikopterde bulunan iki askerimizin şehit olduğu ifade edildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:16
Helikopterimiz düştü: 2 şehit

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı ve bundan sonra da bozamayacaktır" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askeri helikopterin düşürüldüğünü belirterek, "Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak". diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla da Türkiye'de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği buna benzer birçok STK'lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle, yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreçte öyle devam edecek. Yani, bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar. Her düşünce grubu kendi STK'sını kurar, o STK'sıyla yola devam eder."

Bir helikopterimiz düştü

Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan iki askerimizn şehit olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı belirtildi.

Helikopterde bulunan iki askerin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

'Biz Afrin'e savaşa gitmedik'

Muğla'da AK Parti il kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise "Zeytin Dalı harekatımız devam ediyor. Mehmetçik bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Mehmetçiğimiz hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Terör örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. İstikbalimiz için gece gündüz demeden destan yazıyorlar" dedi.

"Bu harekatı saptırmaya çalışanlar var, ama biz haklıyız ve sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz" diye konuşan Yıldırım şunları söyledi: "Biz Afrin'e savaşa gitmedik. Orada yıllardır Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, malını, mülkünü elinden alan, genç yaşta kız, erkek çocukları askere almaya zorlayan, onları terörist yapmaya çalışan alçak terör örgütünün yaptığı zulümleri bitirmek için gittik. Sadece teröristlere karşı bir harekat yürüttüğümüzü herkes biliyor."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.02.2018 01:20
Anahtar Kelimeler:
SuriyeZeytin DalıAfrinşehitErdoğanCumhurbaşkanıBinali YıldırımBaşbakan
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Gariban 2018-02-10 23:15:01

Biriki milletvekili çocuğuda şahadeti tatsa

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