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Henkel: Piyasaya ürün veriyoruz

Alman Henkel şirketi Yeni Mesaj'da Perşembe günü çıkan habere ilişkin açıklama yaptı

17 Ağustos 2018 Cuma 17:28
Henkel: Piyasaya ürün veriyoruz

Açıklamada temizlik ve ev bakım kategorisinde yer alan Persil, Pril ve Vernel gibi markalara ait ürünlerin döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle satış noktalarına gönderilmesinde sorun yaşanmadığı ifade edildi. Henkel açıklamasında "Söz konusu iddialar kesinlikle doğru değildir.

Sadece çamaşır ve ev bakım kategorisinde değil, yapıştırıcı teknolojileri ile güzellik ve bakım kategorilerinde faaliyet gösteren tüm markalarımıza ait ürünler de eskiden olduğu gibi ve hiçbir değişiklik olmaksızın satış noktalarına ulaştırılmaktadır" denildi. Yeni Mesaj'da Perşembe günü yer alan haberde İstanbul'da bazı süpermarket yetkililerinin "deterjan ve benzeri ürünleri teminde zorluk çekiyoruz" şeklindeki açıklamalarına yer verilmişti.
HABER MERKEZİ

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