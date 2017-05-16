Her 4 gençten 1'i işsiz ve okulsuz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'İstatistiklerle Gençlik 2016' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2016 yılı sonu itibariyle toplam nüfusu 79 milyon 815 bin olan Türkiye nüfusunun yüzde 16.3’ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Araştırmaya göre, ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 989 bin 42 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51.2'si genç erkek, yüzde 48.8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara yansıdı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25.5 ile Hakkari oldu.

Bu ili yüzde 23.9 ile Şırnak ve yüzde 23.1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 13.2 ile Muğla, yüzde 13.5 ile Balıkesir, yüzde 13.7 ile Sinop olarak sıralandı.

Genç işsizlik yüzde 19.6

Araştırmaya göre, Türkiye’de 2014-2015 öğretim yılında yüzde 39.5 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı, 2015-2016 öğretim yılında yüzde 40.9’a yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 38’den yüzde 39.2’ye, kadınlarda yüzde 41.1’den yüzde 42.6’ya yükseldi.

Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2016'da yüzde 24 oldu. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 14.6, genç kadınlarda ise yüzde 33.5 olarak hesaplandı. Gençlerde işsizlik oranı, 2015'te yüzde 18.5 iken 2016'da yüzde 19.6 olarak gerçekleşti. -

Kazançları yetersiz

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, kendisini mutsuz olarak beyan eden 18-24 yaş arasındaki gençlerin oranı 2016'da yüzde 34.9 oldu. Mutluluk oranı, geçen yıl genç erkeklerde yüzde 60, genç kadınlarda ise yüzde 70.2 olarak gerçekleşti.

Araştırma sonuçlarına göre; 2016 yılında gençlerin yüzde 78.7’si işinden memnunken yüzde 49’u elde ettiği kazancından memnun olmadığını beyan etti.

Genç nüfus oranı düşüyor

İstatistiklere göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 80 yılda çok büyük bir değişim göstermedi. 1935 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15.1 iken bu oran 2016 yılında yüzde 16.3 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’in İstatistiklerle Gençlik 2016 araştırmasının ortaya koyduğu çarpıcı bir veri ise 2000 yılında sonra toplam nüfus içerisinde genç nüfusun azalması oldu. 2000 yılında yüzde 19.4 olan genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2007’de yüzde 17.8’e, gerilerken, 2008’de yüzde 17.4, 2009’da yüzde 17.2, 2010’da yüzde 17, 2011’de yüzde 16.8, 2012’de yüzde 16.6, 2014’te yüzde 16.5, 2015’te yüzde 16.4, 2016’da yüzde 16.3 seviyesinde gerçekleşti.

İnternet kullanmayan yok gibi

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 16-24 yaş arasındaki gençlerin internet kullanım oranı, 2015'te yüzde 82.4 iken 2016'da yüzde 87.5’e yükseldi. İnternet kullanım oranı 2016'da genç erkeklerde bir önceki yıla göre 4.8 puan artarak yüzde 94.2, genç kadınlarda ise 5.2 puan artarak yüzde 80.7 oldu.

Aktif siyasete katılan genç sayısı az

Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu Ankara'da açıklandı.

Araştırmaya göre gençlerin siyasete katılımı oy kullanmaktan ibaret!Genel ve yerel seçimlerde oy kullanan gençlerin oranı yüzde 78.2 iken, gençlerin aktif siyasette yer alma oranı ise sadece yüzde 3.9... Araştırmaya göre gençlerin yüzde 30’unun aylık geliri 600 TL’den az...

Görücü usulü evlilik yaygın

Aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre, 15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 43.3’ü görücü usulü ve kendi rızasıyla, yüzde 36.8’i kendi kararı ve ailesinin rızasıyla, yüzde 13.6’sı ise kaçma veya kaçırılmayla evlendi. Gençlerin yüzde 51’i aile ve akraba çevresinden evlenirken bu oran genç erkeklerde yüzde 45.5, genç kadınlarda yüzde 52 olarak gerçekleşti.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL