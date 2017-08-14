Her şey dahil sistemi turizme darbe vuruyor

ERSAN İLTER/İSTANBUL

Eskiden ülkemize gelen turistlerin hemen her bölgeyi günü birlik dte olsa gezmeye çalıştığını doğal ve tarihi güzellikleri keşfederek ülkelerinde anlattıklarını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her zaman ülkemiz dünyada görülmeye değer çok güzelliklere sahip bir ülkedir. Hatta bizim ülkemiz cennet diye adlandırıyoruz. Ancak ülkemize gelen turistler gittikleri şehirleri tanımadan ülkelerine geri dönüyorlar. Hiçbir tarihi ve doğal güzellikleri ve yöresel özellikleri öğrenmeden geri dönüyorlar. Yani havaalanı ve otel arasında yapılan bir turizmden ülkemiz bir bütün olarak fayda sağlayamaz. Ülkemize gelen turistleri esnaf çarşılarında ve pazarlarında artık görme imkânımız yok. Böyle olunca esnaf ülkemize hangi milletten turist geliyor ve neleri merak ediyor diyerek kendini yenileyemiyor ve ürün hazırlayamıyor. Bu da küçük esnafın zamanla yok olmasına sebep oluyor” diye konuştu.

‘Bu sistem zarar veriyor’

Her şey dahil sisteminin turistik yörelerdeki esnafa büyük zarar verdiğini dile getiren Palandöken, “Her şey dahil sistemi, turistik yörelerdeki esnafa büyük darbe vurdu. Gelinen noktada sadece küçük esnaf değil, diğer kesimlerde kendi kendini de zora sokmaya başladı. Turizm de bu yıl beklenen sayı ve verimliliğe erişilemedi. Turizm sektörü artık kendini yenilemeli ve yeni konseptler belirlemelidir. Turistler gittikleri şehirlerin tarihi ve coğrafi özelliklerini tanımalı ve döndüklerinde gittikleri yerin reklamını yapmalıdırlar. Reklam yapılırsa gelecekte turizmci de sevinir küçük esnafta sevinir” şeklinde konuştu.