Her yerdeler... Burası Türkiye mi Suriye mi?

Türkiye dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumunda. Ülkemiz Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 3.9 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor.

BM verilere göre Türkiye'de 3.6 milyondan fazla Suriyeli, 169 bin Afganistan vatandaşı, 143 bin Irak vatandaşı, 35 bin İran vatandaşı, 4 bin 800 Somali uyruklu barınıyor. Türkiye'de en yoğun mülteci grubu Suriyeli'ler olarak göze çarparken, Suriyelilerin daha çok İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana ve Kilis'te barındığı görülüyor.

Ancak bunlar sadece resmi veriler. Gerçek rakamın resmi verilerin çok çok üstünde olduğu bir gerçek. Bu gerçek sokakta kendini daha net hissettiyor.

İstanbul'un Bağcılar, Esenler, Fatih ve Güngören gibi birçok bölgesinde mülteci mahalleri oluşurken Arapça tabelalar her yeri kaplamış durumda.

Suriye'deki Suriyelilerden Türkiye'deki Suriyelilere tepki

Ekonomik ve asayiş başta olmak üzere birçok soruna neden olan Suriyeli yoğunluğu sosyal medyada da önemli bir gündem maddesi.

Bu rahatsızlık İstanbul'daki bir aquaparkta çekilen görüntülerde bir kez daha ortaya çıktı. Bir Türk vatandaşı havuza girmek için gittiği tesislerde Suriyelilerden boşluk bulup havuza giremiyor.

Bu manzarayı cep telefonuyla kaydedip sosyal medyaya yükleyen vatandaş beklemediği bir ilgi ile izlendi.

"Esed zulmünden kaçan Suriyelilerin yaşam mücadelesi" şeklinde alaycı bir başlıkla yüklenen video bir günde 1.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve kısa sürede tüm sosyal medyada kendine yer buldu.

Videonun altına yazılan yorumlar da oldukça dikkat çekici. Suriyeli yoğunluğuna önce Türk vatandaşları tepki gösterirken bir süre sonra devreye Suriyeliler girdi. Kendilerine haksızlık yapıldığını iddia eden Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında tartışma yaşanırken çok daha ilginç bir gelişme olduğu ve devreye bu sefer de Suriye'deki Suriyeliler girdiği görüldü.

Suriye'deki Suriyeliler Türkiye'deki Suriyelileri vatana ihanetle suçlayan yorumlar yapmaya başladı ve "ülkemizin zor durumunu fırsata çevirdiniz, Suriye zor durumdayken siz orada havuz sefası yapıyorsunuz, vatan hainleri" şeklinde ifadeler kullandı.

Bu yorumlar üzerine Türkler ile Suriyeliler arasındaki tartışma Suriye'deki Suriyeliler ile Türkiye'deki Suriyeliler arasındaki tartışmaya döndü. Yaşanan bu gelişme mülteci meselesinin hem Türkiye'de hem de Suriye'de büyük bir sorun haline geldiğini birkez daha gözler önüne serdi.

Şam'dan sonra en büyük Suriyeli kenti İstanbul

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye'deki her 5 mülteciden 4'ü Suriyeli. Haziran ayı itibariyle resmi olarak Türkiye'de 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli yaşıyor.

En fazla Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan şehir 561 bin 159 kişiyle İstanbul.

İstanbul’u, 475 bin 782 kişiyle Şanlıurfa, 445 bin 95 kişi ile de Hatay izliyor. Türkiye’de en çok Suriyeli sığınmacıyı barındıran diğer iller; Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Kilis. 2017 sonu itibarıyla nüfusu 136 bin 319 olan Kilis, 131 bin 109 Suriyeli sığınmacı barındırıyor.

Afrin operasyonunun ardından bazı sığınmacılar ülkelerine döndü ama bu toplam sayıyı düşürmedi. Çünkü Türkiye'ye sığınmacı akışı hala yoğun şekilde devam ediyor. İstatistikler arasında son altı yıl içerisinde 276 bin 158 Suriyeli bebeğin gözlerini dünyaya Türkiye’de açtığı bilgisi dikkat çekti.

Ayrıca, resmi rakamların yanı sıra gayri resmi Suriyeli nüfusu göz ardı edilemeyecek kadar yüksek. Yurda yasadışı yollardan giren 1 milyonun üzerinde sığınmacı olduğu tahmin ediliyor.