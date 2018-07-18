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Herkes lokanta açamayacak

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, temmuz itibarıyla lokanta açacak esnafın ustalık belgesini ibraz etmek zorunda olduğunu söyledi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:47
Herkes lokanta açamayacak

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yaptığı açıklamada, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na istinaden lokanta açmak isteyen kişinin ustalık belgesinin bulunması gerektiği ancak 2005 yılında çıkarılan 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 102. maddesindeki "esnaf sicile kaydolurken ustalık belgesi istenmez" ibaresinin konulması nedeniyle "ustalık belgesi" olmadan birçok lokantanın açıldığını aktardı. 

Bu durumun haksız rekabete yol açtığını vurgulayan Yenice, kanunun değişmesi için yıllarca mücadele ettiklerini belirtti. Haksız rekabete son verilmesi için federasyon olarak geçtiğimiz nisan ayında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne yazıyla başvurduklarını anımsatan Yenice, müracaatlarına verilen cevabi yazıda konunun olumlu neticelendiğini söyledi.

'Ustalık belgesi olmadan lokanta açamaz'

Yenice, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün kendilerine gönderdiği yazıda "Esnaf ve sanatkar ayırımı yapılmaksızın kendilerinden veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışandan ustalık belgesi (ya da yönetmelikte açıkça ustalık belgesini talep edilen haller hariç en az ön lisans diploması) istemenin yasal bir zorunlu olduğu ilgi (c) yazımızla 81 ilin valiliğine duyurulmuştur" ifadelerine yer verildiği bilgisini paylaştı.

Yenice, "Malumun ilamı gerçekleşti. Bundan sonra lokanta açacak olan herkes ister ticaret odasına ister esnaf odasına kaydı olsun mutlaka ustalık belgesiyle belediyeye başvuracak. Bu belge olmadan iş yeri açılmasına müsaade edilmeyecek." ifadesini kullandı. Konuya ilişkin tebliğin temmuz itibarıyla gerekli yerlere gönderildiğini aktaran Yenice, uygulamanın esnaf teşkilatı ve sektörleri için büyük bir artı değer olduğunu bildirdi. AA
 

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Lokanta
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