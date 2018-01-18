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Herkesin gözü Trabzon'daydı

Trabzon Havalimanı'nın 24 saatliğine uçuş trafiğine kapatılmasının ardından denize metreler kala dik yamaçta durabilen uçak, bulunduğu yerden vinçlerle çıkarılarak güvenli sahaya alındı. Uçak kurtarma operasyonu yabancı medya kuruluşları tarafından da takip edildi

18 Ocak 2018 Perşembe 17:32
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Herkesin gözü Trabzon'daydı

Trabzon'da pistten çıkan ve denize metreler kala dik yamaçta durabilen uçak, bulunduğu yerden vinçlerle çıkarılarak güvenli sahaya alındı.

Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkan ve iniş takımları denize bakan dik yamaçta balçığa saplanması sonucu durabilen yolcu uçağının kaldırılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince dün çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Trabzon Havalimanı operasyon nedeniyle 24 saatliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Kente getirilen 300 ve 500 tonluk iki vinç havalimanı giriş bölgesinden aprona alınarak uçağa yakın bir konuma park etti. Ekipler, vinçlerin çalışması öncesinde son hazırlıklarını yaptı.

Bir süre devam eden hazırlıkların ardından her iki vinç de uçağın çıkarılması için çalışmalara başladı.

Öte yandan, çalışmaları takip eden basın mensupları için apronda özel bir bölüm oluşturuldu. Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Havalimanı uçuşa kapatıldı

Dün saat 04.00 sıralarında başlayan kurtarma operasyonu nedeniyle Trabzon Havalimanı 24 saatliğine uçuş trafiğine kapatıldı.

 Ankara Esenboğa ve Samsun Havalimanlarından getirilen 500 ve 350 tonluk 2 vinç uçağın bulunduğu alana yanaştırıldı.

Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) ekiplerinin de eşlik ettiği kurtarma operasyonunda vinçlerin kurulumuna başlandı.

Gün boyu süren kurtarma çalışması sırasında bulunduğu yerden alınan uçak, önce piste ardından teknik inceleme için hangara çekildi. Öte yandan uçak kurtarma operasyonunu takip etmek üzere yabancı medya kuruluşu temsilcileri de Trabzon'a geldi.

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