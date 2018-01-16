HES'ler Karadeniz derelerini kuruttu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Karedeniz Bölgesi'nde son 10 yıl içerisinde toplam kapasitesi 20.3 milyar kilovat/yıl (kWh/yıl) olan 203 Hidroelektrik Santral (HES) yapıldı.

Bölgede, 2017 yılı itibarıyla inşaatı devam eden 20 HES projesi bulunduğu, 123'ünün de etüt ve proje aşamasında olduğu kaydedildi. Karadeniz Bölgesi'ndeki HES sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, bölgede çevrecilerin tepkisi de sürüyor.

Çevreciler HES'lerin bölgede insan ve diğer canlıları olumsuz yönde etkilediğini savunuyor. Ordu, Rize ve Samsun'da da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, HES'lere itirazlarını çeşitli iddialarla dile getiriyor.

Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçeleri sınırları içinde bulunan Selimiye HES çalışmasının, Ordu'nun en güzel şelaleleri arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ziyaret edilen Çiseli Şelalesi'ni de olumsuz yönde etkileyeceği ileri sürüldü. Yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranı ile Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan Rize'de de HES projelerinin bulunduğu vadilerdeki dere yatakları susuz kaldı.

Rize'de İkizdere, Senoz, Güneysu ve Salarha dereleri üzerine 12 HES kuruldu. Cevizlik, Yokuşlu, Ayvasıl, Uzundere, Yeşilköy, İkizdere, Kale, İncirli, Saray, Adacami, Hamzabey ve Gürgen HES projelerinde yıllık ortalama 830 gigavat saat elektrik üretimi yapılıyor. Bu projelerin bazılarında ise yaz aylarında azalan su miktarı nedeniyle üretime ara veriliyor.

Enerjide politika yanlış

Enerji, Sanayi, Maden Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Müşfik Veysel Erdoğan, yanlış enerji politikaları nedeniyle Türkiye'de enerji üretiminin önemli ölçüde dışa bağımlı hale geldiğini ileri sürdü.

Erdoğan, şunları söyledi: "Dışa bağımlılığı azaltmak için yerli enerji potansiyelini değerlendirip, yerli enerji kaynaklarına dayalı üretimi artırmak gerekiyor. Bu anlamda akarsulardan üretilen enerji oldukça önemli. Ancak küçük nehir santralleri değil, hidroelektrik potansiyelini değerlendirirken Keban, Atatürk, Karakaya Barajı gibi büyük havza projelerinin gerçekleştirilmesi lazım. Bir Atatürk Barajı'ndan üretilen enerji, 100 tane küçük nehir santrali dediğimiz küçük HES'in ürettiği enerjiye karşılık gelmektedir."