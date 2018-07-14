Hesap vermeye devam ediyorlar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 43 dava açıldı. İstanbul ağır ceza mahkemelerinde görülen davalardan 33'ü karara bağlanırken, kalan 10 davada 644 sanık hakkındaki yargılama devam ediyor. Karara bağlanan 33 davada 296 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılırken, 420 sanık ise aynı suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Ayrıca bu sanıklar, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit", "kamu malına zarar verme", "konut dokunulmazlığına ihlal" suçlarından da 15 yıldan 3 bin 343 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Darbe davalarında yargılanan çoğunluğu erlerden oluşan 677 sanığın ise beraatine karar verildi. Yine çoğunluğu er olan 193 sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmü kurulurken, firari ve yargılama konusu değişen 115 sanığın dosyası ise ayrıldı. Bu sanıklar hakkındaki yargılama ayrı dosyalar üzerinden devam ediyor. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nin ele geçirilmesi ve bu sırada zırhlı araçların altında kalarak 5 kişinin şehit düşmesi, çok sayıda vatandaşın yaralanmasına ilişkin 67 sanık hakkındaki yargılama sonucunda, olay gecesi Vatan Caddesi'ndeki bir tankta kamuflajla yakalanan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ve 10 muvazzaf asker, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Sanıkların 54'ü beraat ederken, mahkumiyet kararı verilen sanıklardan bir kısmı hakkında ayrıca "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan da hüküm kuruldu. Tüm sanıkların "silahlı terör örgütü" suçlanmasından hüküm kurulmasına yer olmadığı karar verilirken, 1 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmedildi. İstanbul Valiliği binasının ele geçirilmesi girişimine ilişkin, 71 er, 12'si tutuklu 90 sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda 8 subay "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

O pilotların davaları sürüyor

Darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı, Ankara'nın birçok bölgesini bombalayan savaş uçaklarının havalandığı, darbe karşıtı komutanların alıkonulduğu Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava da sürüyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Ağustos 2017'de ilk duruşması görülen davada, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bomba yağdırarak çok kişiyi şehit eden pilotların da aralarında bulunduğu 460 sanık yargılanıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imam Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 5 sanığın firari olduğu dosyada 369 kişi tutuklu yargılanıyor.

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı davası da yıl sonunda karar bağlanması beklenen Ankara'daki dosyalar arasında yer alıyor. DIŞ HABERLER