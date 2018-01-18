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Hesapları boşaltan çete çökertildi

İstanbul’da, illegal yollarla banka müşterilerinin internet hesaplarını ele geçirerek ‘dublör’ yöntemiyle 100 binlerce lira vurgun yaparak boşaltan 39 kişilik şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi

18 Ocak 2018 Perşembe 17:23
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Hesapları boşaltan çete çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve müşterilerinin savcılığa yaptığı şikayet başvurusu üzerine çalışma başlatarak, yasadışı yollarla çok sayıda banka müşterisinin internet hesaplarını ele geçirerek ‘dublör’ yöntemiyle boşaltan 39 kişilik şebekeyi tespit etti.

Hesapları boşaltıldığı anlaşılan 33 müşterinin bilgilerini incelemeye alan siber polisi, şikayetçilerin hesapları boşaltılmadan önce, cep telefonu hatlarının iptal edildiğini belirledi.

Aynı gün farklı bir numarada yeni hat çıkarıldığı, ancak bu durumdan şikayetçi müşterilerin haberi olmadığı belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Siber polisi, telefon hatlarının kapatılması için gereken evrak ve müşteri bilgilerinin bankadan sızdırıldığı sonucuna ulaştı.

Polis banka çalışanlarının bilgisayarlarını inceledi

Bunun üzerine polis, hesapları boşaltılan müşterilerle ilgili banka çalışanlarınca yapılan işlemleri sorguya alarak, adı geçen bankaların bilgisayarlarındaki ‘log’ kayıtlarını tek tek inceledi.

Yapılan incelemelerde bazı şüpheli işlemler tespit eden polis, banka çalışanları Eray A. ve Hilal B.’nin, hesapları boşaltılan müşterilerin bilgilerine ‘usulsüz’ şekilde ulaştıkları anlaşıldı.

Banka görevlisi iki şüpheliyi takibe alan polis, liderliğini daha önce benzer suçtan hapis yatan ve 2006’da cezaevinden firar eden Osman Ö.’nün yaptığı 39 kişilik şebekeye ulaştı.

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bilecik, Hatay ve Tokat’ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlarda, şebeke lideri Osman Ö. ve 2 bankacı Eray A. ile Hilal B.’nin de aralarında olduğu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

22 kişi tutuklandı

Yeni tespitlerle bu rakamın artabileceğini belirten emniyet birimleri, internet bankacılığındaki müşterileri ve bankaları uyardı. Öte yandan firar ettikten sonra şebeke kurarak banka dolandıran şebekeyi kuran Osman Ö. ve beraberindeki 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

Şebeke lideri Ö. ve banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 şüpheli hakkında ‘adli kontrol’ hükmü uygulanırken, geri kalan 4 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği bildirildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulIllegalBankaInternetDublörOperasyon
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