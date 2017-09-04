Hidrojen bombası piyasalara da düştü

Kurban Bayramı tatilinin ardından piyasalar bugün kritik açılışlara sahne olacak. Dolar/TL, Türkiey'de piysaların kapalı olduğu Cuma günü ABD'de Ağustos tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 3.4175'e kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini görmüştü ve haftayı da 3.4201'den tamamlamıştı. Euro da uluslararası piyasalarda 4.07'ye kadar inmişti. Analister, Kuzey Kore'nin 'hidrojen bombası' denemesinin ardından küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla birlikte hisse senedi piyasalarının satışa döndüğünü ve doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandığını belirtiyor.

TL değer kaybedebilir

Doların Türkiye piayasalarında bugün 3.45'in, Euro'nun da 4.10'un üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan altının ons fiyatı, Kuzey Kore'nin Cumartesi günkü 'hidrojen bombası' denemesi sonrasında Pazar günü 1339.64 dolara kadar çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. MEHMET KELEŞ/İSTANBUL