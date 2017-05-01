Hindistan'da sıcak karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 pare top atışı ve atlı tören birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Narendra Modi tarafından karşılandı.

Mukherjee ve Modi ile tokalaşarak gazetecilere poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından Türk ve Hindistan milli marşları çalındı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Modi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan uğurlandı.

Erdoğan, Hindistan'daki temasları kapsamında Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandhi Anıtı'nı da ziyaret etti.

Ticarette dengesizlik var

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte konakladığı Taj Palace New Delhi Otel'de gerçekleştirilen Türkiye-Hindistan İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hindistan ile ikili ticari hacmimizin 2016 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 6.5 milyar dolara ulaşması memnuniyet vericidir" dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkili ticaret hacminin dengesiz olduğu ve uzun yıllar boyunca ülkemiz aleyhine gerçekleştiği de bir gerçektir. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 652 milyon dolar olan ihracat, 5 milyar 757 milyon dolar ithalat olarak gerçekleşen bu dengesizliğin ülkemiz açısından sürdürülebilmesi çok zor. Bu bakımdan karşılıklı yatırımların artırılmasını ve ticaret hacminin hızla dengelenmesine yönelik adımlar atılmasını önemli görüyoruz."

Müteahhitlik ve turizm vurgusu

Türkiye'nin dünyanın ikinci büyük müteahhitlik sektörüne sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin Hindistan hükümetinin hayata geçirdiği '100 Akıllı Şehir' ve 'Hindistan'da Yap' projelerinin Hindistan'ın kalkınmasına ve kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacağı ortadadır. Bu projelere Türk müteahhitlik firmaları katkıda bulunulabilir" dedi. Erdoğan, 2016'da Türkiye'yi sadece 79 bin Hindistanlı turistin ziyaret ettiğine işaret ederek, "Halbuki Hindistan'dan çok daha fazla turist bekliyoruz" dedi. Hindistan Başbakanı Modi ise, Türk inşaat ve altyapı şirketlerinin başka ülkelerde son derece büyük yatırımları hayata geçirmeyi başardığına işaret ederek, "Altyapı ihtiyacımız inanılmaz büyük. Türk şirketleri kolayca bu görevin bir parçası olabilir. Bir örnek vermem gerekirse, biz 2022'ye kadar 15 milyon konut inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

5 bakan katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyaretine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katılıyor. Bakanların yanı sıra heyette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer alıyor.

AA