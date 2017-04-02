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Hırsızı polis kurtardı

İki şahıs, ev sahibinin şehir dışında olmasını fırsat bilerek hırsızlık maksadıyla kanca kullanarak balkondan eve girdi. Evde çıkan gürültüyü duyan alt kattaki kiracılar, durumu polise bildirdi. Ekiplerin gelmesiyle hırsız, girdiği evde mahsur kaldı

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Hırsızı polis kurtardı
Gaziantep'te hırsızlık maksadıyla girdiği evde mahsur kalan şahsı polis kurtardı. Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 46 nolu sokakta bulunan bir evin ikinci katında yaşandı. İki şahıs şehir dışında olan Halil K.’ye ait eve hırsızlık maksadıyla geldi. İsminin B.T. olduğu öğrenilen kişi yanlarında getirdiği, ucunda kanca bulunan demir boru yardımıyla balkona tırmanarak eve girdi. Evde çıkan gürültüyü duyan alt kattaki Suriye uyruklu kiracılar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, evin çevresini sardı.
Polis ekipleri şahsı ararken, B.T. ise kilitli olması nedeniyle kapıdan çıkamadı. Eve saklanan B.T., evin önündeki polisler nedeniyle dışarı da çıkamadı. Bir süre evden polisleri gözetleyen şahıs, ekiplerin balkondaki kancayı fark edip alması üzerine evde mahsur kaldı.

İtfaiye merdiveni ile evden çıkarıldı

Evden çıkamayacağını anlayan B.T., bir süre sonra ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri evde mahsur kalan B.T. için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Şahıs, çağrılan itfaiyenin merdiveni ile evden çıkarılarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne götürülen B.T. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, B.T. ile birlikte hırsızlık yapacakları iddia edilen eve giden diğer şahsın polislerin geldiğini görünce kayıplara karıştığı iddia edildi. İHA

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Hırsızı Polis Kurtardı
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