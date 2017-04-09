Hırsızlığı kız arkadaşı için yapmış!

Şüphelilerden birisinin kız arkadaşının 700-800 lira civarındaki borcunu ödemek için hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz Cuma günü bir markete giren şüpheliler, yaklaşık değeri 20 bin TL olan sigara ve gıda maddesi ile iş yerindeki güvenlik kamerası ve kayıtlarının bulunduğu dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde ve çevrede inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelilerin Ç.Ö. (26), A.T. (26) ve A.E. (38) olduğu belirlendi. Ekipler, 3 zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Ç.Ö’nün ifadesinde sevgilisinin 700-800 lira civarındaki borcunu ödeyemediği ve kendisinin bu borcu ödemek için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerden Ç.Ö. ve A.T’nin benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen çalıntı sigara ve gıda maddeleri iş yeri sahibine teslim edilirken, 3 zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA