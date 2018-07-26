Hollanda da FETÖ hamiliğine soyundu

Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı Cosmicus-İmpuls İlkokulunun azalan öğrenci sayısı nedeniyle bu yıl kapanması gerekirken, belediye resmi rakamlara göre sadece 103 öğrencisi olan okula yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli geçici bir bina tahsis edildi. Amsterdam Belediyesi, "Türkiye'deki siyasi sebepler" gerekçesiyle okulun kalıcı olması için gereken 195 öğrenci norm sayısına ulaşması için 2022'ye kadar süre tanıdı.

Duruma tepki gösteren Het Breed Semt Sakinleri Derneği, okulun eğitim hayatına devam etmesinin gereksiz olduğu ve okul için tahsis edilen geçici bina ve alanın çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle geçen hafta belediyeyi mahkemeye verdi. Söz konusu okul, darbe girişimi sonrası çocuklarını okuldan alan velileri tehdit ederek, çocuklarını "siyasi sebepler nedeniyle" okuldan aldıklarına dair bir dilekçe doldurmaya zorladı.

Öğrenci sayısını artırmak için çeşitli vaatlerde bulunan okul, semt sakinlerine de başka okulda çocuğu olan velilerin çocuklarını oradan alarak örgüte bağlı okula yazdırmaları gerektiği ifadelerinin yer aldığı mektup yolladı. Amsterdam Belediyesi Eğitim Bölümü Sözcüsü Peter Paul Ekker yaptığı açıklamada, belediyenin bir okula bina tahsis edebilmesi için okulun kurulduktan sonra 5 yıl içerisinde 195 öğrenciye ulaşması gerektiğini fakat söz konusu okula, bu sayıya ulaşamadığı halde bazı gerekçelerle 2022 yılına kadar süre tanıdıklarını söyledi.

Ekker, Eğitim Bakanlığından bağımsız finans tahsis edilebilmesi ve faaliyetlerinin devamı için ise okulun 5 yıl içerisinde 325 öğrenciye ulaşması gerektiğini belirtti. Hollanda'da FETÖ'ye bağlı Lyceum Kralingen (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), De Horizon İlkokulu (Zaandam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-İmpuls İlkokulu (Amsterdam) ve Wereldburger İlkokulu (Amsterdam) bulunuyor.

AA