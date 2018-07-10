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Hollanda'da FETÖ okulları tutunamıyor

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı okullar, ailelere yönelik tehditlere ve isim değişikliğine rağmen öğrenci kaybının yanı sıra bir okulun ve iki dershanenin kapanmasını engelleyemedi

10 Temmuz 2018 Salı 16:27
Hollanda'da FETÖ okulları tutunamıyor

Hollanda'da ailelere yönelik tehditlere ve isim değişikliklerine rağmen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulların öğrenci kaybı sürüyor. Ülkede FETÖ'ye bağlı bir okul ve iki dershane kepenk kapatmak zorunda kaldı. Hollanda'daki FETÖ okullarından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen sonrasında 600 öğrenci ayrılırken, bu sayı geçen iki yılda yaklaşık iki katına ulaştı.

Purmerend kentindeki FETÖ okullarından IBS De Roos İlkokulunun da öğrenci sayısının normlara göre yetersiz kalmasından dolayı kapanacağı açıklandı. Zaandam'daki IBS De Roos İlkokulu, "IBS De Horizon İlkokulu", Amsterdam'daki Witte Tulp İlkokulu, "De Wereldburger", Rotterdam'daki Cosmicus Koleji ise "Lyceum Kralingen" olarak isim değişikliğine gidip gizlenme taktiğini uygulasa da örgüte bağlı diğer okullar gibi öğrenci kaybını durduramadı.

De Kennispoint olarak ismini değiştiren İnstituut Het Centrum dershanelerinin Rotterdam şubeleri öğrenci yetersizliğinden kapanırken, diğerleri ise örgüte bağlı okul binalarında sadece mevcut öğrencilerle ayakta kalıyor.

Hollanda'da yayın yapan Zaman Vandaag gazetesi de geçen yıldan itibaren Zaman yerine 'dipnot' anlamına gelen Kanttekening adını alarak, Türkiye aleyhinde Hollandalılara yönelik yayın yapmaya devam ediyor. Türkçe yayın yapan Zaman Hollanda ise yayın hayatına son verdi. Ülkede zayıflayan ve masum rolü oynayan FETÖ mensupları Hollandalı otoritelere yaklaşarak destek almaya çalışıyor.

Diyalog faaliyetlerine abandılar

FETÖ'nün Rotterdam kentindeki Cosmicus İlkokulundan iki oğlunu alan İbrahim Polat, çocuklarının okula ilk yazılanlardan olduğunu, okulun faaliyetlerinden ve Türkiye'de FETÖ'ye bağlı dershanelerdeki sıkıntılardan dolayı çocuklarını bu okullardan aldığını belirtti.

Okulun yöneticilerinin ve öğretmenlerinin Müslüman ve Türk olduğu için çocuklarını oraya yazdırdıklarını anlatan Polat, "Kültürümüzle ve İslam'la alakalı Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerimizde hiçbir faaliyet görmedik ama Hrıstiyan ve Yahudilerin özel günlerinde gayet güzel faaliyetler yaptılar.

Diğer dinlere saygımız var ama kendi dinimiz, örf ve adetlerimizle ilgili hiç birşey yapmadılar. Sabah çocukları okula bırakırken 'selamünaleyküm' dememize karşılık Hollandaca günaydın cevabı alıyorduk" dedi.

Hollanda'daki FETÖ okulları

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı Roos İslami İlkokulunun bu eğitim yılı sonunda kapanmasının ardından terör örgütüne bağlı 2 lise ve 6 ilkokul kalacak. Hollanda'da FETÖ'ye bağlı okullar, Lyceum Kralingen (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), De Horizon İlkokulu (Zaandam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-İmpuls İlkokulu (Amsterdam) ve Wereldburger İlkokulu (Amsterdam) olarak biliniyor.
AA

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