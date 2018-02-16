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Hollanda'dan 'sözde soykırım' onayı

Geçtiğimiz günlerde Ankara büyükelçisini resmen çeken Hollanda, şimdi de Türkiye'ye karşı sözde Ermeni soykırımı'nı tanıyan iki yasa tasarısını onayladı. Bununla da yetinmeye niyetli olmayan Hollanda, 24 Nisan'da Ermenistan'daki anma törenlerine bakan düzeyinde temsilci göndermeyi de planlıyor

16 Şubat 2018 Cuma 19:46
Hollanda'dan 'sözde soykırım' onayı

Geçen hafta Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda, Türkiye'yi rahatsız edecek 2 yeni hamle yaptı. Hollanda'nın adımları iki ülke ilişkilerinde depreme neden olacak.

Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına gelen Hollanda’da parlamento, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir tasarıyı kabul etti.

Hollanda Parlamentosu’nun alt kanadı kararı tanıyan iki yasa tasarısını onayladı.

Ermeni iftiralarına destek vermeye ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan ve  iki yasa tasarısını onaylayan Hollanda yönetimi, ayrıca 24 Nisan'da Ermenistan'daki anma törenlerine bakan düzeyinde temsilci göndermeyi de planlıyor.

Hollanda'da koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer üç parti de destek verdi. CU Milletvekili Joel Voordewind, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğun 1915'de yaşananları tanımasından yana olduğunu belirtti.

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki anma için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor. İktidar ortağı CU'ya göre, Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesi güçlü bir sinyal olacak.

14 yıl önce de gündeme gelmişti

Hollanda parlamentosu, 2004 yılında yine CU'nun önerisiyle dolaylı bir şekilde 'soykırımdan' söz etmişti.

CU tarafından verilen Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin 1915'in tanınma şartına bağlı olmasına ilişkin önerisi oy birliğiyle kabul edilmişti. Ülke, 2015 yılında Erivan'da düzenlenen 100. yıl anmasında sadece büyükelçi düzeyinde temsil edilmişti.

Hollanda ve Türkiye arasındaki tansiyon, geçen yıl referandum öncesi yaşananlar nedeniyle yükselmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali ve Almanya üzerinden karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın geri gönderilmesi diplomatik krize neden olmuştu.

Lahey Büyükelçisi'ni geri çağıran Türkiye, istişare için ülkesine giden Hollanda Büyükelçisi'nin Ankara'ya dönmesine de izin vermemişti. İlişkilerin normale dönmesi amacıyla başlatılan üst düzey temaslarda Türkiye muhatabından özür bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
HollandaErmeniSoykırımAnkara
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