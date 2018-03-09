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Hollanda frene basmıyor

Hollanda, Türkiye ile geçen yıl 16 Nisan anayasa referandumu öncesi yaşanan diplomatik krizin ardından bu kez Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 21 Mart'taki yerel seçimler öncesinde 11 Mart'ta Deventer kentine yapacağı ziyareti veto etti

09 Mart 2018 Cuma 17:58
Hollanda frene basmıyor

Hollanda, Avrupa'da son dönemde Türkiye karşıtlığının bayraktarlığını yapıyor. Nitekim Hollanda Parlamentosu, 22 Şubat'ta Denk Partisi'nin 3 ret oyuna karşı 142 oyla 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını 'soykırım' olarak tanımıştı.

Hollanda son olarak Türkiye ile geçen yıl 16 Nisan anayasa referandumu öncesi yaşanan diplomatik krizin ardından bu kez Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in Deventer kentine yapacağı ziyareti istemedi. Lahey yönetiminin uyarısı üzerine Türk makamlarının Şahin'in ziyaretini iptal ettikleri bildirildi. Fatma Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti.

Diplomatik kriz yaşanmıştı

Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye'den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017'de Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü.

AD gazetesine göre, Hollanda makamları bu gelişmeler nedeniyle Ankara ile Lahey arasında memurlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ziyaretin uygun olmayacağı mesajını iletti. Bunun üzerine Türk tarafının, Fatma Şahin'in ziyaretini iptal ettiği belirtildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fatma Şahin'in ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı. Ancak bakanlık sözcüsü, Şahin'in Hollanda ziyaretinin neden istenmediğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcü, Türkiye ile ikili ziyaretler, güvenlik ve göç konularında ikili temasları sürdürdüklerini söyledi.

Hollanda'da yerel seçimler 21 Mart'ta

Lahey'deki kaynaklara göre, hem 11 Mart krizinin yıldönümüne denk gelmesi hem de 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi olması nedeniyle Hollanda, bu ziyareti uygun görmedi.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Fatma şahinHollandaDiplomasi
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