Hollanda haddi aşıyor

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Avrupa'da 'İslam düşmanlığı' denince akla gelen ilk ülkenin Hollanda olması dikkat çekiyor. Bu yaklaşımda aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) seçimlerde gösterdiği yüksek başarı etken. İslam düşmanı Geert Wilders'in liderliğini yaptığı PVV, 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimlerde yüzde 13.1 oy alarak, Hollanda Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 20'sini kazanmıştı. PVV, seçimlerde ikinci sırada yer almasına rağmen, diğer siyasi partiler söz konusu partiyle hükümet kurmaya yanaşmamıştı.

Ancak PVV, ülke gündemini belirlemeye devam ediyor. Ülkede İslam ve Türk düşmanlığının ana adresi olan PVV, kinini her platformda rahatlıkla kusuyor. Bu bağlamda son olarak Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü, PVV'nin Peygamber Efendimizle ilgili düzenlemek istediği karikatür yarışmasına 'herhangi bir güvenlik riski bulunmadığı' gerekçesiyle izin verdi. İslam düşmanı sağcı lider Geert Wilders'in Twitter üzerinden duyurduğu bu gelişme, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü Dick Schoof tarafından da doğrulandı.

Meclis binasında İslam'a hakaret!

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü sözcüsü, karikatür yarışması ve sergisinin sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu parlamento binasında kapalı bir bölümde gerçekleştirileceği için güvenlik açısından risk oluşturmadığını savundu. Bu açıklamanın ardından, aşırı sağcı liderin düzenleyeceği karikatür yarışması ve sergi konusunda önemli bir engel kalmadığı belirtiliyor. PVV lideri Geert Wilders, siyasi partilere tanınan parlamento binasında yılda bir gün etkinlik düzenleme hakkını, karikatür yarışması için kullanmak için Hollanda Meclis Başkanı Hatice Arib'e başvurmuştu. Aşırı sağcı lider, başvuruya olumlu karşılık veren Fas kökenli Meclis Başkanı'nın daha sonra işlemleri gereksiz yere uzattığını öne sürmüştü.

Yahudiler finanse edecek

Yarışma jürisi Wilders ile 2105 yılında ABD'nin Texsas eyaletindeki Garland kentinde saldırıya uğrayan, karikatür yarışmasında ödül alan Arnavut asıllı Bosch Fawstin'den oluşacak. Gawstin'in ödül aldığı karikatür yarışmasına katılan çizgilerin Garland'da sergilendiği salona, iki saldırgan tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Wilders'in de katıldığı sergi açılışı sırasında saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Hollanda'da düzenlenecek yarışmada birinci olan karikatürün sahibine 5 bin Euro, ikinciye ise 2 bin Euro ödül verilecek. Para ödülü, adı açıklanmayan bir bağışçı tarafından karşılanacak. Söz konusu bağışçının Yahudi olduğu ifade ediliyor. Zira Geert Wilders, İsrail'e son derece yakın duran bir alçak...

Danimarka'nın izinden gidiyor

Danimarka'da yayımlanan Jyllands Posten gazetesinin 2005 yılında Peygamber Efendimizle ilgili rezilane karikatürler yayımlaması, dünya çapında protestolara yol açmıştı. Geert Wilders'in de Danimarka'nın izinden gittiği belirtiliyor.

