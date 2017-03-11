Hollanda ile diplomatik kriz

Türkiye'de yapılacak anayasa referandumu için Avrupa ülkelerine gelen ve referandum programlarına katılmak isteyen bakanların Almanya, Hollanda ve Avusturya'da konuşmalarına engel olunması, Avrupa ülkelerinin düşünce ve ifade hürriyeti konusundaki çifte standardını bir kez daha gündeme getirdi.

Özellikle Batı Avrupa ülkeleri, demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü söz konusu olduğunda Türkiye'ye yönelik sert eleştiriler yöneltiyor. Buna karşın anayasa referandumu için düzenlenen programlara katılmak için Avrupa'ya gelen bakanlar, sudan bahaneler ve salon sahiplerine yönelik tehdit ve baskılar ile konuşturulmuyor.

Bu ülkelerin başını önümüzdeki hafta seçime gidecek olan Hollanda, eylül ayında genel seçimlerin yapılacağı Almanya ile bir süredir ırkçılık girdabına giren Avusturya çekiyor. Avusturya yasakları savunup, daha da yaygınlaşması tavsiyesinde bulunurken, İsviçre'de de referandum kampanyası için yapılacak programların yasaklanması talep edildi.

Yasaklara 2 Mart'ta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde yapacağı kapalı salon toplantısının, otoparkın yetersiz olması gerekçe gösterilerek iptal edilmesi ile başlanmıştı.

Hollanda, Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etti

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS TV, Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal ettiğini açıkladı. İptal açıklamasından birkaç saat önce bir TV programına katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" demişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hollanda'nın kabul edilebilir bir çözüm istediği ancak yaptırımlara ilişkin açıklamaların, çözümü imkansız hale getirdiği savunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği duyurulan açıklamada, "kamu güvenliği" ve "güvenlik" iptalin gerekçeleri arasında sayıldı.

Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı dün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Erdoğan'dan Hollanda'ya sert tepki'

Dün İstanbul'un Bağcılar ilçesinde toplu açılış törenindeki konuşmasında Hollanda'ya sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesiyle ilgili, 'Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek" dedi.

Erdoğan, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesiyle ilgili şunları söyledi: "Dışişleri Bakanımız Hollanda'da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken kendisine 'uçuşa yasak' haberi geldi. Düşünün, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda'ya gidecek, Hollanda 'uçuşa yasak' notasını geçiyor. Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan'da. İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün, bunların hepsi size ters olarak dönecek ve bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan'dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız."



