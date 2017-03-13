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'Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkarılıyorsa Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz." dedi.

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'Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin diplomatik skandala neden olan uygulamalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır, bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz."

Hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şimdi hükümete net ve açık bir çağrıda bulunuyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkarılıyorsa Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz."

AA

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