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Hollanda'nın liberali de ırkçı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN International'a verdiği mülakatta, Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hükümetinin söylemve politikaları ile aşırı sağcı lider Geert Wilders arasında hiçbir farkın olmadığını ifade etti.

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Hollanda'nın liberali de ırkçı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önceki toplantılarda herhangi bir güvenlik kaygıları yoktu. Neden bu sefer? Ben terörist miyim? O ülkelerde yaşayan Türkler terörist mi ya da radikalleşmiş mi?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunun bedelini ödeyecekler" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması ve bedelin ne olacağının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Bunu yaparken, söz konusu Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi uluslararası ve demokratik kuralları çiğnemeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de faşist bir hükümet yok" dedi.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Başından beri açık şekilde ifade ettiğim gibi ilk olarak Hollanda halkını hedef almayacağız ve onlara zarar vermeyeceğiz. Çünkü bu onların hatası değil. Hollanda halkı Türkiye'nin dostudur. Buradan birçok turist de ülkemizi ziyaret ediyor. Ve 400 yıldır dostluğumuz sürüyor.”

HABER MERKEZİ

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