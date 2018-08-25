Hollanda terbiyesizliğe kılıf buldu

Hollanda hükümeti, yarışmanın düşünce özgürlüğü gereği yasaklanmayacağını belirtti. Hollanda hükümeti yapılan bakanlar kurulu toplantısında, Hz. Muhammed karikatür yarışması nedeniyle Pakistan başta olmak üzere, İslam ülkelerinde yükselen tepkileri ele aldı. Kabine, İslam ülkelerine, karikatür yarışmasının hükümetin inisiyatifinde gerçekleşmediği ısrarla belirtme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Stef Blok, Hollanda'dan açıklama isteyen Pakistan ve diğer İslam ülkelerinden gelen tepkilere yönelik olarak, "Yarışmayı düzenleyen kişi bir parlamento üyesi ama hükümet üyesi değil. Hollanda düşünce özgürlüğü açısından geniş sınırları olan bir ülke.

Hükümetimiz, her türlü inanca saygı gösterilmesinden yanadır" açıklamasını yaptı. Bakan Blok, Hz. Muhammed karikatür yarışması çok tatsız olarak tanımlarken, kendisinin böyle bir tercihi olmayacağını vurguladı. Ancak bunun, Wilders'in kişisel değerlendirmesi olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Bu yarışma hükümetin inisiyatifinde değil, buna karışamayız" dedi. Blok ayrıca, "İslam ülkelerinde yaşayan ya da çalışan Hollanda vatandaşlarının, karikatür yarışması nedeniyle güvenliklerinin tehlikeye atılmaması gerektiğini" vurguladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, yarışmayı düzenleyen ana muhalefet partisi lideri Wilders'i, "İfade özgürlüğünün sınırlarını zorlamayı seven provokatif bir siyasetçi" diye tanımladı. Hollanda Başbakanı, kendisini dindar biri olduğuna işaret ederek, "Ben Hristiyanım ve inancım her gün gülünç duruma düşürülüyor. İnançlı insanlar küçük darbelere karşı dayanıklı olmalı. Bu Müslümanlar için de geçerli" açıklamasında bulundu.

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