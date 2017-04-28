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HSYK üyesi aday adaylığı başvuruları başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren 663 sayılı kararının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından, TBMM Başkanlığı'ndan bir duyuru yapıldı

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HSYK üyesi aday adaylığı başvuruları başladı

Duyuruda, Anayasa'nın geçici 21. maddesinin (C) fıkrası gereğince, TBMM tarafından, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve üçü nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yedi üye seçimi yapılacağı belirtildi. Şartlara haiz bulunan ilgililerin, belgeleriyle 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 18:00'e kadar şahsen başvurmaları gerektiği vurgulandı. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belgeli başvuruların işleme konulmayacağı ifade edildi. TBMM Başkanlığı, 29-30 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri ile 1 Mayıs  Pazartesi gününün tatil olması nedeniyle, görevlendirilecek memur aracılığıyla, aday adaylarının başvurularını alacak. AA

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