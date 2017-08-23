Hukuk Endeksi’nde Türkiye 99. sırada

Dünya genelinde yasaların adil bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını, hukukun kamuoyu nezdindeki algısını araştıran Dünya Adalet Projesi (WJP) geçen yıla ilişkin araştırmasına açıkladı. Araştırmasını 8 temel faktör üzerinden 44 ayrı göstergeye dayandıran WSJ bu kapsamda ilgili ülkenin farklı kesimlerine ait vatandaşları ve hukuk uzmanlarıyla görüşerek raporunu hazırlıyor. Rapora göre Türkiye 2016 endeksine göre 8 sıra birden gerileyerek 113 ülke arasında 99. oldu. Hukuk endeksinde ilk sırayı Danimarka, ikinci sırayı ise Norveç aldı. Romanya sürpriz bir çıkışla 2015 yılına oranla 4 basamak yükseldi. Fransa ve Macaristan ise 3 sıra düştü. Gürcistan 34, Bosna Hersek 35, Makedonya 36. sırada kaldı. Arnavutluk, Türkiye ve Rusya en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. Rusya 6 puan kaybederek 92. sıraya düşerken Türkiye 8 sıra birden düşerek 99. sırada Myanmar’ın gerisinde kaldı.

HABER MERKEZİ