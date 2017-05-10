Hükümet dümeni AB'ye kırdı

Referandum sürecinde gerilen Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri tekrar canlandırılmak isteniyor.

9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle verilen mesajlar bu niyeti ortaya koydu.

Başbakan Yıldırım, Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Tarihi, coğrafi ve kültürel manada kendisini Avrupalı sayan ülkemiz, AB üyelik sürecini mütekabiliyet esasına uygun bir şekilde devam ettirmek arzusundadır." ifadesini kullanırken

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı.

"Tarihi, coğrafi ve kültürel olarak yüzyıllardır Avrupa'nın bir parçası olan ülkemiz, stratejik hedef olarak gördüğü AB üyelik sürecini, karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışı çerçevesinde devam ettirmek arzusundadır. Mülteci krizinin doruk noktaya ulaştığı dönemde AB ile geliştirdiğimiz iş birliği, bu anlayışın en somut ve güncel örneğidir."

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel'de AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir basın toplantısı düzenledi.

Çelik, 25 Mayıs'ta yapılacak NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu ve AB Konseyi Başkanları arasında bir görüşme düşünüldüğünü, daha sonra da AB ve Türkiye arasında bir zirve planlaması içine girilmesini değerlendirdiklerini belirtti.

Göçmenler konusundaki işbirliğinin yeni göç dalgaları da göz önünde bulundurulduğunda, büyük insani trajedileri önleme ve vicdani açıdan dünyanın yapması gereken işi Türkiye'nin tek başına yapmasının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurgulayan Çelik, "Muhataplarıma şunu söylüyorum: Gelin 23. (Yargı ve Temel Haklar) ve 24. (Adalet Özgürlük ve Güvenlik) fasılları açalım. Türkiye, demokratik değerlere sahip çıkma, bu konuda kendisini ilerletme bakımından bu özgüvene sahiptir" değerlendirmesini yaptı.