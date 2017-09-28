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Hükümetten farklı farklı açıklama

28 Eylül 2017 Perşembe 14:15
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Hükümetten farklı farklı açıklama

Barzani yönetimine ekonomik ambargo konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘vana bizde, Barzani yiyecek yemek bulamaz’ mesajı verirken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem. Ambargo koyduğunuzda satışlarınız duruyor. Diyebilirsiniz ki, ‘Musul-Kerkük kutsal davamız, sen hala ticaret’ diyorsun. Ama benim işim ticaret. Ben Ekonomi Bakanıyım. 8-9 milyar dolarlık bir ticaretten, Türkiye’nin menfaatinden bahsediyoruz” açıklaması yaptı.

Eski AK Parti Milletvekili Faruk Ünsal da, Türkiye’nin yaptırım uygulanacağına dair çıkışlarının sert olduğunu ancak pratiğe yansımasının fazla olmayacağını savundu. Peşmerge medyasına konuşan Ünsal, “ABD'nin tavrında örtülü bir onay gözüküyor. ABD'nin çok açık bir şekilde taraf olduğu bir durumda Türkiye’nin askeri bir müdahalesi çok gerçekçi değil. Önümüzde en rahat, en kolay kestirilebilir Türkiye tepkisi olarakekonomik yaptırım gözüküyor” diye konuştu.

Habur kapatılacak mı?

Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması konusunda da hükümet üyelerinden farklı açıklamalar geliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kapının şu an açık durumda bulunduğunu, gelecekte kapatılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu farklı konuştu. Çavuşoğlu, “Habur Sınır Kapısı’yla ilgili muhatabımız Bağdat’tır. Niye kapatalım” dedi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 28.09.2017 19:29
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıReferandumBarzaniHÜKÜMETAkparti
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