Hükümetten şok! Çiftçiye ithal darbe

Bayraktar, tarımın yapısal sorunları henüz çözülmeden, çoğu üründe verim rakamları yükseltilmeden, girdi fiyatları düşürülmeden, tarladan markete pazarlama kanallarındaki sorun çözülmeden ithalat kapılarını açmanın gıda fiyatlarını çok fazla etkilemeyeceği gibi, çiftçide de üretimde de sıkıntı yaratacağını belirtti.
Üreticiyle görüşme gereği duymadılar
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Gıda Komitesi’nin çalışmalarını basından takip ettiklerini, enflasyonun sorumlusu olarak öne sürülen gıdadaki fiyat artışlarını kontrol altına almak için bir takım tedbirlerden bahsedildiğini ama kendilerine konuyla ilgili bilgi verilmediğini vurguladı.
Tüketici fiyatlarının düşmesini, tüketicinin daha makul fiyatlarla tüketmesini kendilerinin de istediğini vurgulayan Bayraktar, “Hal böyleyken, üreticiyi ilgilendiren bir konuda, üreticinin temsilcisi TZOB’dan görüş alınmadan, istişare edilmeden karar verilmesi problemin esas kaynağıdır. Gümrük vergilerinin indirilmesiyle ilgili kararda üreticimizin maliyetleri dikkate alınmamıştır” dedi.
Asıl nedenin üzerine gidilmiyor
Gıda kontrol mekanizmasıyla enflasyonda 1.5-2 puanlık bir olumlu yansıma beklendiğinin söylendiğine dikkati çeken Bayraktar, gıda fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin belli olduğunu, tarladan markete ve pazara çoğu üründe 2 kattan, 5-6 kata varan artışlar görüldüğünü belirtti. Bu konuya eğilmek, tarladan markete uzayan zinciri kırmak gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Aradaki zincir kırılır, maliyetler düşürülür, destekler artırılırsa bu sorun çözülür" dedi.
Yerli üretim zarar görür
Bayraktar, tarımın en önemli ürünlerinden buğday, arpa ve mısırda ithalat kapılarını açmanın yerli üretime zarar vereceğini bildirerek, “Özellikle buğday ve arpada hasat devam ederken, böyle bir karar verilmesi iç piyasayı olumsuz etkileyecektir" dedi.
Türkiye'de girdi fiyatları aşırı yüksek
Girdi fiyatlarının tarımda gelişmiş çoğu ülkeden yüksek seyrettiğini, ABD’de litresi 2 lira 38 kuruş, Rusya’da 2 lira 22 kuruş olan mazotun Türkiye fiyatının 4 lira 37 kuruşu bulduğunu belirten TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şunları söyledi: “ABD’de toptan fiyatlarla DAP gübresinin tonu 1100 lira, Avrupa’da 1270 lirayken, Türkiye’de ise 1665 liraya çıkmaktadır. Dahası elektrik ve yem fiyatları rekabet ettiğimiz ülkelerden daha yüksek. Hayvancılıkta en ucuz yem kaynağı meraları çok iyi kullanamıyoruz. Bütün bunlar maliyetlerimizi artırıyor. Bununla birlikte verim rakamlarımız da yetersiz. Ülkemizde dekar başına
ERSAN İLTER/ANKARA