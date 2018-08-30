Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93281
ALTIN
258.930
DOLAR
6.7158
STERLİN
8.7359
EURO
7.8278

Hulusi Akar'dan 'Menbiç' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da düzenlenen TSK'da rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin Menbiç konusunda verdiği sözlerin takipçisi olduklarını dile getirerek, "Yavaş da olsa bir ilerleme oluyor" dedi

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:21
Hulusi Akar'dan 'Menbiç' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubaylara yeni rütbe işaretleri Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle verildi.

Atatürk Kültür Sitesi'ndeki tören kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yerlerini almasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu sonrasında salondakilere hitap eden Milli Savunma Bakanı Akar, önemli ve anlamlı bir günde subay ve astsubaylarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Terfi almak kolay değil

Bir üst rütbeye terfi etmenin tüm askerler için önemli ve heyecan verici olduğunu belirten Akar, "Terfi etmek sadece kağıt üzerinde değil, çalışmakla, alın teriyle bazen kanla, gözyaşıyla, büyük bir emekle varılan bir sonuç. Onun için son derece önemli ve anlamlı" diye konuştu.

Terfilerin en etkin, adaletli şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Terfi etmenin sorumlulukları da artırdığını bilmeniz lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz ve ülkemizin terfi edenlerden beklentisi her rütbeyle daha da artmaktadır" dedi.

Terör belasının üstesinden geleceğiz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci öncelikli görevinin terörle mücadele olduğunu aktaran Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilmeden terörle mücadelemiz bitmeyecek" dedi.

Gelecek günlerde terörle mücadelenin temposunun artırılacağına değinen Akar, "Bu terör belasının üstesinden geleceğiz. Doğu ve Güneydoğu'da bazı alanlarda 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girildi, oradaki teröristlerin tamamına yakını etkisiz hale getirildi, orada çok büyük kahramanlıklar, fedakârlıklar gösterildi. Tarihimize altın harflerle yazılan çalışmalar oralarda yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'a darbe vuruldu

FETÖ'nün hain darbe girişimden bir ay sonra Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını hatırlatan Bakan Akar, harekât kapsamında DEAŞ terör örgütünün 3 bin civarında mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akar, "Karadan DEAŞ ile yüz yüze gelen tek devlet biziz. Diğerleri havadan şuradan, buradan bu mücadeleye girdiler. Bizim arkadaşlarımız göğüs göğüse muharebelerle en radikal DEAŞ'lılardan 3 bine yakınını bulundukları bölgede etkisiz hale getirdiler" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in rütbe işaretleri Milli Savunma Bakanı Akar tarafından, terfi eden diğer subay ve astsubayların rütbe işaretleri ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları tarafından verildi.

İdlib ve Menbiç'te neler oluyor?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de güvenlik ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik Astana süreci kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince 12 gözlem noktasının açıldığına değinerek, şunları kaydetti: "Burada kurulan ateşkes düzeninin bozulmadan 3.5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasına, insani yardım çalışmalarının aksamadan yürütülmesine ve bu saldırıların durmasına gayret gösteriyoruz."

Münbiç'le ilgili Türkiye'ye daha önce askeri ve siyasi çok sayıda söz verildiğine  işaret eden Hulusi Akar, "Verilen sözlerin yerine getirilmesi için onların takipçisi olduğumuzu kendilerine bildiriyoruz. Yavaş da olsa bir ilerleme oluyor. Muhataplarımıza, YPG'nin yani PKK'nın bölgeyi tamamen terk etmesi gerektiği konusunu sürekli hatırlatıyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarRusyaABDMünbiçTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Yunanistan'a terörist Kufodinas tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a terörist Kufodinas tepkisi
Aldatıcı reklamlara 12 milyon lira ceza
Aldatıcı reklamlara 12 milyon lira ceza
'Türkiye kalıcı çözüm arıyor'
'Türkiye kalıcı çözüm arıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda konuştu
Merkez Bankası'nda kritik istifa
Merkez Bankası'nda kritik istifa
Europol uyardı! Hem sokaktalar hem de siyasette...
Europol uyardı! Hem sokaktalar hem de siyasette...
Bu da bahisbank vurgunu!
Bu da bahisbank vurgunu!
Prof. Dr. Haydar Baş'tan Gadir-i Hum mesajı
Prof. Dr. Haydar Baş'tan Gadir-i Hum mesajı
Zaferin adı 30 Ağustos
Zaferin adı 30 Ağustos
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim