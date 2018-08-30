Hulusi Akar'dan 'Menbiç' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubaylara yeni rütbe işaretleri Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle verildi.

Atatürk Kültür Sitesi'ndeki tören kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yerlerini almasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu sonrasında salondakilere hitap eden Milli Savunma Bakanı Akar, önemli ve anlamlı bir günde subay ve astsubaylarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Terfi almak kolay değil

Bir üst rütbeye terfi etmenin tüm askerler için önemli ve heyecan verici olduğunu belirten Akar, "Terfi etmek sadece kağıt üzerinde değil, çalışmakla, alın teriyle bazen kanla, gözyaşıyla, büyük bir emekle varılan bir sonuç. Onun için son derece önemli ve anlamlı" diye konuştu.

Terfilerin en etkin, adaletli şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Terfi etmenin sorumlulukları da artırdığını bilmeniz lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz ve ülkemizin terfi edenlerden beklentisi her rütbeyle daha da artmaktadır" dedi.

Terör belasının üstesinden geleceğiz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci öncelikli görevinin terörle mücadele olduğunu aktaran Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilmeden terörle mücadelemiz bitmeyecek" dedi.

Gelecek günlerde terörle mücadelenin temposunun artırılacağına değinen Akar, "Bu terör belasının üstesinden geleceğiz. Doğu ve Güneydoğu'da bazı alanlarda 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girildi, oradaki teröristlerin tamamına yakını etkisiz hale getirildi, orada çok büyük kahramanlıklar, fedakârlıklar gösterildi. Tarihimize altın harflerle yazılan çalışmalar oralarda yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'a darbe vuruldu

FETÖ'nün hain darbe girişimden bir ay sonra Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını hatırlatan Bakan Akar, harekât kapsamında DEAŞ terör örgütünün 3 bin civarında mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akar, "Karadan DEAŞ ile yüz yüze gelen tek devlet biziz. Diğerleri havadan şuradan, buradan bu mücadeleye girdiler. Bizim arkadaşlarımız göğüs göğüse muharebelerle en radikal DEAŞ'lılardan 3 bine yakınını bulundukları bölgede etkisiz hale getirdiler" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in rütbe işaretleri Milli Savunma Bakanı Akar tarafından, terfi eden diğer subay ve astsubayların rütbe işaretleri ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları tarafından verildi.

İdlib ve Menbiç'te neler oluyor?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de güvenlik ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik Astana süreci kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince 12 gözlem noktasının açıldığına değinerek, şunları kaydetti: "Burada kurulan ateşkes düzeninin bozulmadan 3.5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasına, insani yardım çalışmalarının aksamadan yürütülmesine ve bu saldırıların durmasına gayret gösteriyoruz."

Münbiç'le ilgili Türkiye'ye daha önce askeri ve siyasi çok sayıda söz verildiğine işaret eden Hulusi Akar, "Verilen sözlerin yerine getirilmesi için onların takipçisi olduğumuzu kendilerine bildiriyoruz. Yavaş da olsa bir ilerleme oluyor. Muhataplarımıza, YPG'nin yani PKK'nın bölgeyi tamamen terk etmesi gerektiği konusunu sürekli hatırlatıyoruz" dedi.