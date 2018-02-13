Hulusi Akar tanık oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemleriyle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasına dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı 19 Şubat’ta tanık olarak dinlenmesi için çağırdı.

Mahkemenin tanık olarak çağırdığı diğer isimler ise Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler.

HABER MERKEZİ