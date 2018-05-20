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Hurma yemek için 10 sebep

Ramazan geldiğinde hiç kuşkusuz ilk akla gelen besinlerin başında hurma geliyor. Pazar tezgahlarının, aktarların ve marketlerin raflarında bolca yer alan hurma, sofralarımızda da baş köşede yerini alıyor

20 Mayıs 2018 Pazar 17:51
Hurma yemek için 10 sebep

Ramazan geldiğinde hiç kuşkusuz ilk akla gelen besinlerin başında hurma geliyor. Pazar tezgahlarının, aktarların ve marketlerin raflarında bolca yer alan hurma, sofralarımızda da baş köşede yerini alıyor. Genellikle iftar sofralarıyla özdeşleşen hurma, aslında sadece Ramazan’da değil yılın her ayında tüketilmesi gereken önemli besinler arasında yer almalı. Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, hurma tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı ve günde 3 adet hurmanın yeterli olduğunu söyledi. 
• Sindirimi kolaylaştırıyor: Hurmanın lif oranı çok yüksek. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

• Cildi gençleştiriyor: Antioksidandan zengin olan hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. 
• Kas kramplarını engelliyor: Magnezyum eksikliğinde sık sık kas krampları ve kas ağrıları oluşuyor. 

• Kilo kontrolünü destekliyor: Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyor. Böylelikle tokluk süresi uzuyor ve daha az besin tüketilmiş oluyor. 
• Kalp sağlığını koruyor: Kalp dostu besinlerin başında yer alan hurma, içeriğindeki zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını (tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor. Hiç kolesterol içermiyor. 
• Stres ve gerginliği azaltıyor.
• Kansızlığı önlüyor: Hurma, yüksek demir içeriğiyle de dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. 
• Tam bir enerji deposu: Yüksek enerji içeriği, özellikle kilo almak isteyen kişiler veya gelişmekte çağında olan çocuklar için çok fayda sağlıyor. 
• Bağışıklığı arttırıyor: Hurma, bağışıklık sistemini destekleyen antioksidan etkili selenyumdan ve C vitamininden zengin bir besin. 
•  Kemikleri güçlendiriyor. AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL
 

Anahtar Kelimeler:
Hurma
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