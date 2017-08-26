‘Huzurlu yaşamak için adalet istiyoruz’ 4 gün sürecek Adalet Kurultayı için geldiği Gelibolu’da konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Adalet içinde hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Bizim adalet mücadelemizin temel nedeni de budur. Adalet mücadelesi insanlık tarihi kadar eski bir mücadeledir” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 gün sürecek Adalet Kurultayı için dün Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda bulunan Şehitler Abidesi'ne geldi. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, saygı duruşunda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra temsili şehitliği ziyaret etti, karanfil bıraktı. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve bazı milletvekillerinin de katıldığı törenin ardından, Kocadere köyündeki kamp alanına geçen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, burada çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri tarafından karşılandı. Burada bir konuşma yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, hakkı, hukuku ve adaleti bu güzel ülkeye getirmenin boynunun borcu olduğunu belirterek, "Bütün mazlumların yanında olmak, zulmedenlere karşı olmak benim boynumun borcudur. Değişik siyasi partilerden çok sayıda vatandaşımız var. Bugün Adalet Kurultayı'nı başlatıyoruz" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın Çanakkale'de yapılmasının büyük bir anlamı bulunduğunu vurgulayarak, "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz. Biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz" diye konuştu. AA