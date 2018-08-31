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İbadi'den Haşdi Şabi operasyonu

Irak Başbakanı İbadi, Haşdi Şabi'nin başındaki Falih el Feyyad'ı 'siyasi konularda yandaşlık yaptığı gerekçesiyle' görevden aldığını açıkladı

31 Ağustos 2018 Cuma 15:45
İbadi'den Haşdi Şabi operasyonu

Irak Başbakanı İbadi, Şii örgüt Haşdi Şabi'ye operasyon çekti. İbadi, Haşdi Şabi'nin başındaki Falih el Feyyad'ı tarafsızlık ilkesine uymadığını kaydetti. Haşdi Şabi milis gücü, Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani'nin IŞİD'le mücadele amacıyla yaptığı çağrının ardından hükümet tarafından 2014 yılında oluşturulmuştu. Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası mecliste en büyük koalisyonu oluşturmak amacıyla siyasi gruplar arasındaki müzakereler devam ediyor.

İbadi, milletvekili seçiminde Başbakan'ın seçim listesinde olmasına karşın El Feyyad'ın seçim sonrası yapılan görüşmelerde rakibi Hadi el Amiri ile perde arkasından görüştüğünden şüpheleniyordu. Irak'ta son seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda yer alan Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanlarından Amiri  ise son yaptığı açıklamada da ABD'nin müdahaleleri neticesinde kurulacak bir hükümeti 2 ay içinde düşüreceklerini söyledi.

Amiri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fetih Koalisyonu lideri Amiri'nin başkent Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile bir araya geldiği belirtildi.
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