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İbrahim Kalın'dan FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Balkanların Geleceği İçin Stratejik Düşünme Çalıştayı”na katıldı

31 Mayıs 2018 Perşembe 18:51
İbrahim Kalın'dan FETÖ uyarısı

Burada bir konuşma yapan Kalın, Balkanlar’da ve diğer ülkelerde FETÖ döneminin kapanması gerektiğine dikkat çekerek, “Son yıllarda da gördüğümüz gibi Türkiye’de 15 Temmuz darbesiyle de gördüğümüz gibi FETÖ terör örgütü aslında DEAŞ terör örgütünden daha az tehlikeli bir örgüt değildir. Dinimizin lekelenmesi, dini inancın tahrik edilmesi noktasında FETÖ’nün dinimize verdiği zarar DEAŞ’ın verdiği zarardan daha az değildir.

Bir takım saçma sapan inançlardan hareketle bir kişinin gaipten aldığı haberlere binaen, gördüğü rüyalar gerekçe gösterilerek ortaya nasıl sapık, batıl bir inanç sisteminin konduğunu hep birlikte gördük. Bunun Türkiye’de yargı darbesinden sonra fiili olarak askeri bir darbeye dahi dönüşebildiğini 15 Temmuz’da bu topraklarda yaşadık. Bunlar, bu davalarından bütünüyle vazgeçmiş değillerdir.

Dolayısıyla FETÖ sadece Türkiye için değil, bulunduğu her yerde herkes için bir tehlikedir, tehdittir. Bunu özellikle Balkanlar'daki kardeşlerimizin çok iyi, açık ve net görmeleri gerekir. Bunlar, dini hizmet, diyalog, kardeşlik, merhamet kelimelerinin arkasına sığınarak büyük bir ihanet hareketi başlattılar ve derinden derine İslam’ın temellerini sarsacak sapıklıklara imza attılar.

Dolayısıyla FETÖ ile mücadele konusunda bizim daha yakın iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Bizim bunların ne himmetine ne de hizmetine ihtiyacımız yok. Biz kendi dinimizi anlatacak, öğretecek imkanlara da sahibiz; kendi öğrencilerimizi, okullarımızı destekleyecek imkanlara da sahibiz. Artık Balkanlar’da da FETÖ döneminin kapanması gerekiyor. Bunun için de bizim el birliğiyle çalışmak mecburiyetimiz var” dedi.
AA

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