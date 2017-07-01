İbrahim Kalın'dan Katar açıklaması

Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Olumlu yönde adım atılması için gayretlerimiz devam ediyor" açıklamasında bulunan Kalın, "Netice alınabileceğine dair emareler var" dedi.

Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, Katar'daki askeri üs ile ilgili "Katar'daki askeri üs 2014 yılına dayanıyor. Üssün amacı bölgenin güvenliğini sağlamak" dedi.

Konuşmasında Almanya'da G-20 öncesi yapılan skandal yorumlar hakkında da görüşlerini paylaşan İbrahim Kalın, "Almanya gibi bir ülke PKK başta olmak üzere terör örgütlerine gösteri yapması için izin verirken Cumhurbaşkanımızın yapabileceği etkinlik ile ilgili negatif tutum sergilemesini anlamakta zorlanıyoruz. Almanya'nın kullandığı hiçbir ifadeyi kabul edilebilir bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Putin ile Astana süreci ele alındı'

Önceki gün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Trump görüşmelerine ilişkin gazetecilerin solarına da cevap veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kendi ulusal güvenliğimizi koruma konusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alırız. Hangi terör örgütü olursa olsun Türkiye gerekli cevabı misliyle verir. Astana'da yapılacak çatışmasızlık bölgesine ilişkin üçüncü toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesinin nedeni buydu. Sürecin devamı olarak çatışmasızlık bölgelerinin uygulanması için bir çalışma yürütülüyor. Amacımızı çatışmaların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması, siyasi sürecin geçişi. Ayrıca ABD'nin YPG'ye verilen desteği hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Pozisyonumuzda hiçbir değişiklik yok. Rakka operasyonu bittikten sonra da böyle olacak. Terörle mücadelede çifte standart hiçbir şekilde kabul edilemez."

'Yeni operasyon var mı?' sorularına ilişkin olaraksa İbrahim Kalın, "Sınır güvenliği anlamında gerekli tedbirler her zaman alınabilir" dedi.